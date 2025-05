Si te encantan los callos, tienes que ir a este pueblo cerca de Vigo este sábado: habrá choripán y filloas

El verano está cada vez más cerca, y la agenda de ocio de Vigo y alrededores propone un sinfín de actividades para disfrutar de una época marcada por el buen tiempo y un mayor número de horas de sol. Las fiestas gastronómicas ocupan un hueco muy especial en la programación de actividades recreativas, y este mismo fin de semana, coincidiendo con el Día das Letras Galegas, tendrá lugar la Festa dos Callos de Tomiño (Pontevedra)

Si todavía no sabes qué hacer este fin de semana, tenemos un planazo para ti que no podrás rechazar si eres un auténtico amante de la gastronomía gallega. La Festa dos Callos de Tomiño, organizada por la comparsa Estrelas da Noite, tendrá lugar este próximo sábado, 17 de mayo, en la praza do Seixo del municipio. Habrá degustación de callos y otras preparaciones culinarias como choripán o filloas.

Degustación de callos en Tomiño este 17 de mayo

Este 2025, la celebración de la Festa dos Callos de Tomiño coincide con el Día das Letras Galegas, festivo autonómico en Galicia. Se trata de una jornada no laborable que muchas personas aprovecharán para hacer una mini escapada o simplemente para descansar en casa. Para aquellos que quieren sacar el máximo partido al fin de semana, no se pueden perder la Festa dos Callos de Tomiño.

El evento arrancará a las 10:00 horas y se extenderá hasta el mediodía, alrededor de las 15:00 horas, con la degustación de callos como eje principal de la fiesta. Los asistentes podrán degustar este plato típico en Galicia en la propia praza do Seixo de Tomiño o llevarse una o varias raciones de callos a casa. Además de los callos, también habrá choripán, bocadillos, filloas y otros postres caseros.

Sin duda, se trata de una oportunidad única para disfrutar de un tradicional plato de cuchara antes de la llegada del verano. Los callos, una de las elaboraciones con más adeptos en nuestra tierra, serán protagonistas en la próxima feria gastronómica de Tomiño. Para llegar desde Vigo, la forma más rápida y cómoda es por la AP-9, aunque para ahorrar el peaje también existe la posibilidad de coger la A-55.