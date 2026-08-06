El municipio gallego con más de 30 playas ideal para este verano: un paraíso de aguas cristalinas

Cangas do Morrazo (Pontevedra) es uno de los destinos veraniegos por excelencia. Bañado por las aguas de la ría de Vigo, este municipio es un auténtico paraíso para los amantes de la playa, con más de una treintena de arenales.

Algunos portales elevan la cifra a más de 40 playas, mientras que otros la sitúan en 38. Más allá de su número exacto, lo cierto es que su amplia oferta de arenales permite encontrar opciones para prácticamente todos los vecinos y turistas.

Un auténtico paraíso natural en las Rías Baixas

Praia de Rodeira, en Cangas (Pontevedra) Shutterstock

Cangas do Morrazo es uno de los cinco municipios que forman la península de O Morrazo. A lo largo de su extenso litoral se suceden playas para todos los gustos: algunas muy concurridas, otras más escondidas; ideales tanto para disfrutar en familia como para quienes buscan tranquilidad.

Este rincón de las Rías Baixas es un auténtico paraíso natural, con aguas cristalinas y paisajes de gran belleza. Entre sus arenales más conocidos destaca Rodeira, la playa urbana de Cangas y una de las más frecuentadas durante el verano.

Mide cerca de 900 metros de longitud y está rodeada por un paseo marítimo de madera y carril bici, ideal para la práctica de deporte. Cuenta con acceso para personas con movilidad reducida y los servicios habituales (socorristas, bancos, duchas, quiosco, etc).

Playa de Melide, en Cangas do Morrazo (Pontevedra) Turismo de Galicia

Nerga es una playa de gran extensión y ambiente familiar, mientras que Barra es un famoso arenal nudista con un gran pinar. Junto al Cabo Home, Melide es una playa sin humos, protegida por la Red Natural 2000, que destaca por sus aguas de color azul turquesa.

Otras como Castiñeiras, Menduiña y Area Cova también son populares.

Para un ambiente más íntimo y tranquilo, la playa de Estrepeiros es una opción perfecta. "Si la marea está alta, se queda en nada y el acceso es complicado, un pelín", advierte un usuario en las reseñas de Google.

En definitiva, Cangas ofrece una amplia variedad de arenales para adaptarse a las necesidades y preferencias de cada visitante. A continuación, te mostramos la lista completa de playas recogidas en la web del Ayuntamiento.

De la A a la E:

Playa de Alada

Playa de Area Brava

Playa de Area Cova

Playa de Areamilla

Playa de Arneles

Playa de Barra

Playa de Canabal

Playa de Castiñeiras

Playa de Congorza

Playa de Couso

Playa Cova da Balea

Playa de Cunchiña

Playa Estepeiros

De la F a la P:

Playa de Francón

Playa de Lagoelas

Playa de Liméns

Playa de los Alemanes

Playa de los Picos

Playa del Medio

Playa de Melide

Playa de Menduíña

Playa de Nerga

Playa de Os Castros

Playa de Pinténs

Playa de Pipín

Playa de Portal

Playa de Porto

De la R a la V: