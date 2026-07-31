Esta es la mejor playa para disfrutar el verano en familia, según ChatGPT: "Aguas tranquilas y menos masificada"

La costa gallega ofrece excelentes arenales para familias con niños. Zonas de baño como la playa de Areas, en Sanxenxo (Pontevedra), cuentan con aguas habitualmente calmadas y zonas seguras ideales para los más pequeños.

Precisamente, esta es la playa que la herramienta de inteligencia artificial (IA) ChatGPT elige como destino ideal para disfrutar de una escapada de fin de semana este verano en la comarca de O Salnés.

Una playa con aguas calmadas y 715 metros de arena

ChatGPT presenta a la playa de Areas como una de las más bonitas de Sanxenxo y alrededores: "Destaca porque reúne un equilibrio difícil de encontrar: belleza natural, seguridad, comodidad y un ambiente tranquilo".

La ubicación es otro punto a resaltar. Areas está situada en el interior de la ría de Pontevedra, lo que hace que esté protegida del oleaje del Atlántico abierto y se traduce en: "aguas más calmadas, menor presencia de corrientes fuertes y un entorno más cómodo".

Galardonada con la Bandera Azul por la calidad de sus aguas, la playa ofrece alrededor de 715 metros de arena blanca y fina para pasear, construir castillos de arena y jugar en la orilla.

En el extremo este, se encuentra la pequeña cala dos Mortos, a la que se puede acceder con marea baja, y Punta Festiñazo, con hermosas vistas de la ría de Pontevedra.

El entorno de la playa de Areas es eminentemente rural, está rodeada de edificaciones, la mayoría viviendas de uso vacacional, e instalaciones hoteleras, restaurantes y bares para recargar pilas entre baño y baño.

"Mientras que playas como Silgar o A Lanzada pueden llenarse mucho en agosto, Areas suele ofrecer un ambiente más relajado", garantiza ChatGPT. No obstante, el Concello de Sanxenxo afirma que Areas es uno de los arenales más visitados del municipio.

La playa tiene un total de 16 accesos, once de los cuales son públicos: hay cinco en escaleras, dos caminos de tierra, tres caminos asfaltados y una rampa. Dispone también de un pequeño paseo de madera de unos 200 metros de longitud que recorre parte de la playa.

Además de los servicios habituales en las playas (duchas, baños, socorristas, etc.), Areas cuenta con restaurantes, bares y dos chiringuitos a pie de playa, así como servicios de entretenimiento, como patines y kayaks.

#playasgalicia #playadeareassanxenxo #sanxenxo #playadeareas ♬ Following the Sun - SUPER-Hi & NEEKA @juanchisplay Playa de Areas se encuentra a pocos minutos del centro de Sanxenxo, con acceso sencillo tanto en coche como a pie desde zonas cercanas. En coche, basta con seguir las indicaciones hacia Areas desde Sanxenxo o Portonovo; la carretera es cómoda y bien señalizada hasta llegar a la propia playa. Para aparcar, hay zonas habilitadas próximas al arenal y aparcamiento en los alrededores, especialmente en temporada media, aunque en verano conviene llegar con algo de antelación. Una vez estacionado, el acceso a la playa es directo y cómodo, sin grandes desniveles, lo que la hace ideal para ir con niños o cargar con lo necesario para pasar el día. #galicia

Para las familias con niños que quieran alargar la escapada, desde Areas se puede disfrutar de excursiones muy cómodas. "En pocos minutos está Sanxenxo, con su paseo marítimo, heladerías y ambiente nocturno familiar", señala ChatGPT.

Muy cerca se encuentra Combarro, uno de los pueblos marineros más bonitos de Galicia, y en unos 30-40 minutos se llega a la ciudad de Pontevedra.