La piscina natural gratuita ideal para refrescarse este verano: "Un pequeño tesoro que merece la pena visitar"

La costa de Galicia es un auténtico paraíso que esconde pueblos marineros preciosos y playas paradisíacas dignas de cualquier postal. Sin embargo, en el interior también hay lugares maravillosos para el verano que son toda una sorpresa para quien tiene la suerte de descubrirlos.

Uno de estos lugares son las Pozas da Bugalleira, en la parroquia de Loureza del municipio de Oia (Pontevedra). Este lugar se caracteriza por contar con sendas de madera, miradores, molinos restaurados, numerosos saltos de agua y piscinas naturales preciosas y en medio de la naturaleza en las que darse un buen chapuzón.

Un paraíso en plena naturaleza

Pozas da Bugalleira Concello de Oia

Las Pozas da Bugalleira son uno de los rincones naturales más apreciados y destacados del sur de Galicia para disfrutar de un baño refrescante en plena naturaleza. Formadas por el río Tamuxe, estas piscinas naturales destacan por sus aguas transparentes y por el entorno granítico que las rodea.

Este lugar es perfecto para vivir un día diferente, más allá de las playas masificadas de las Rías Baixas que suelen recibir gran afluencia de turismo en los meses de verano. Aquí la naturaleza es la mayor protagonista y la tranquilidad lo que más vas a sentir.

El entorno de las pozas forma parte de un espacio de gran valor natural y paisajístico. El río ha creado un recorrido dando lugar a un valle precioso con numerosas pozas y pequeñas cascadas, convirtiendo la zona en un destino muy atractivo para el baño y el disfrute de la naturaleza.

Pozas da Bugalleira Concello de Oia

Además de las pozas principales, existe otro conjunto de menor tamaño situado a unos 100 metros, cruzando la carretera provincial EP-2202 que une Baiona con el Rosal por el interior. Aunque son más pequeñas, conservan el mismo atractivo paisajístico y ofrecen un ambiente tranquilo para quienes buscan un lugar menos concurrido.

Para completar todavía más tu visita, puedes recorrer una ruta circular de unos 12,5 kilómetros que atraviesa las parroquias de Loureza y Burgueira, con el fin de conocer diferentes puntos de interés natural y cultural, además de varias zonas de baño.

Todo ello es perfecto para disfrutar tanto en familia, con niños pequeños, como si vas con tu grupo de amigos. La diversión, la tranquilidad y la desconexión están garantizadas.