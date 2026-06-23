El pueblo con un monasterio del siglo XII perfecto para recorrer a pie y comer uno de los mejores panes del mundo

Galicia tiene todo lo necesario para una escapada de verano: playas de aguas color esmeralda, una riqueza monumental excepcional y una destacada gastronomía en la que el pan juega un papel protagonista.

Las Rías Baixas son una opción muy acertada para quienes planean pasar sus vacaciones en Galicia. Sin embargo, el interior de la comunidad, aunque más caluroso, también esconde rincones de gran encanto, como la parroquia de Oseira, en San Cristovo de Cea (Ourense).

Un conjunto monástico del siglo XII

Monasterio de Oseira en la actualidad. https://www.turismo.gal

Perteneciente a la comarca do Carballiño, Oseira es la parroquia más extensa del municipio de San Cristovo de Cea, con una población aproximada de 250 habitantes, según los últimos datos del Instituto Galego de Estadística (IGE).

El Monasterio de Santa María de Oseira, antiguo centro neurálgico de la comarca de O Carballiño, es el principal atractivo de este municipio. Su fundación se remonta al siglo XII y constituye uno de los conjuntos monásticos más destacados de Galicia.

Declarado Bien de Interés Cultural (BIC), el Monasterio de Oseira hace alusión al lugar abrupto donde se halla enclavado el cenobio, en una concavidad de la sierra de Martiñá, en la margen derecha del río del mismo nombre.

Su andadura histórica comenzó en el año 1137, "cuando un pequeño núcleo de monjes se retiró a la soledad para vivir la experiencia de Dios, integrándose en la orden del Císter en 1141, bajo la dependencia de Claraval", informan fuentes oficiales.

Los modestos edificios originales fueron ampliándose con el paso del tiempo, "a medida que fue desplegando el potencial económico de la casa y a las compras efectuadas por los propios monjes".

Aunque su origen es medieval, el conjunto monástico sufrió diversas restauraciones y modificaciones a lo largo del Renacimiento y Barroco. Hoy en día, conserva una de las iglesias más grandes del Císter en España, presidida por la imagen de la Virgen de la Leche, del siglo XIII.

En su interior destacan sus tres claustros, monumentales escaleras y la que se denomina como la gran joya oculta de Oseira: la Sala de las Palmeras, una antigua sala capitular del siglo XV cuyas nervaduras -el conjunto de nervios de las bóvedas góticas- recuerdan a las palmeras.

Uno de los mejores panes del mundo

Pan de Cea, San Cristovo de Cea (Ourense) Concello de Cea

Más allá del Monasterio de Oseira, la gastronomía desempeña un papel fundamental en la identidad de la zona, con el pan de Cea, el primer pan protegido de Europa, como su gran protagonista.

El pan de Cea se define como "el pan que se elabora con harina de trigo, de la que el 50% procede de las variedades de la Comunidad Autónoma de Galicia, conocida como «del país», con adición de agua potable y sal comestible, a lo que se añade para su fermentación masa madre que proviene de una elaboración anterior".

En cuanto a sus características, es alargado y redondeado en sus extremos. La corteza presenta una consistencia dura y rígida, mientras que la miga es esponjosa, fibrosa y firme.

Con todo ello, es considerado uno de los mejores panes del mundo y, desde el año 1991, todos los primeros domingos de julio se celebra en el Campo de la Saleta de Cea, la fiesta de exaltación del Pan de Cea.