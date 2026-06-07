El pueblo ideal para una escapada y comer a reventar: tiene una parroquia declarada Conjunto Histórico-Artístico

La provincia de Ourense alberga gran cantidad de lugares preciosos que, aunque pasan más desapercibidos que otras localidades costeras, enamoran a todas las personas que los visitan por su belleza, su historia y todo lo que ofrecen para vivir una experiencia de lo más completa.

Uno de los lugares más destacados es Boborás, en la comarca do Carballiño. Con poco más de 2.000 habitantes, este pueblo ourensano cuenta con varios puentes medievales en medio de la naturaleza, rutas de senderismo para los más activos y hasta una parroquia que fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1973.

Los mayores encantos de Boborás

A Saleta, en Boborás (Ourense) ribeirocarballino.com

Boborás destaca por su patrimonio histórico, natural y arquitectónico, con especial relevancia de la parroquia de Pazos de Arenteiro, declarada Conjunto Histórico-Artístico, que refleja la importancia que tuvo la zona en épocas pasadas, pero de la que te hablaremos a continuación.

El territorio conserva numerosos elementos patrimoniales vinculados a la Edad Media, cuando se asentaron distintas órdenes religiosas y militares: la Orden del Santo Sepulcro o la Orden de San Juan de Jerusalén, también conocida como la Orden de Malta.

El paisaje del municipio está marcado por la presencia de ríos como el Río Arenteiro, el Río Avia y el O Viñao, que además han sido puntos de paso de antiguos caminos y puentes medievales que aún se conservan a día de hoy. Estos elementos, junto con las rutas de senderismo si te gusta caminar entre naturaleza, permiten disfrutar de la mezcla perfecta de naturaleza, historia y patrimonio.

Una de las rutas principales es la senda de Boborás. Son 16 kilómetros que parten de los aledaños de la aldea de Ponterriza y finalizan en la población de Pazos do Arenteiro. Pasarás por varias colinas y riachuelos que te permitirán descubrir las iglesias románicas presentes en las distintas poblaciones que visitarás.

Entre estos puentes medievales, destaca el Puente del Castro, una construcción de época probablemente medieval que se levanta sobre el Río Arenteiro sirviendo de unión a los ayuntamientos de Carballiño y de Boborás.

Puente del Castro, en Boborás (Ourense) ribeirocarballino.com

También, destaca el puente medieval de Santo Sepulcro sobre el río Arenteiro en el antiguo camino a Pazos de Arenteiro. En él se grabó una secuencia de la película "A Esmorga" de Ignacio Vilar, basada en la obra del escritor gallego Eduardo Blanco Amor.

Puente Santo Sepulcro de Pazos de Arenteiro, en Boborás ribeirocarballino.com

Entre los principales monumentos religiosos destacan la iglesia de San Julián de Astureses, la de San Martiño de Cameixa, la iglesia de Xuvencos y la de San Mamede de Moldes. Esta última fue nombrada Monumento Histórico Nacional en 1946, y se ubica sobre la loma de una colina donde antiguamente existía un castro. Construida entre los siglos XII y XIII, sigue un estilo románico.

Otro de los aspectos destacados de Boborás es su gastronomía, la cual se basa en la cocina gallega tradicional, en la que predominan las carnes de buenísima calidad, guisos caseros y platos de cuchara con los que llenas tu barriga hasta reventar. Cocido gallego, carnes a la brasa, vinos... irresistible para cualquier paladar.

Pazos de Arenteiro, Conjunto Histórico-Artístico

Pazos de Arenteiro (Ourense) Concello de Boborás

Esta parroquia de 100 habitantes tiene más de mil años de historia y alberga uno de los conjuntos etnográficos mejor conservados de Galicia que le ha llevado a ser declarada Conjunto Histórico-Artístico desde 1973. Cuenta con varios pazos y casonas, dos puentes medievales y una iglesia románica del siglo XII.

Uno de los grandes atractivos de Pazos de Arenteiro es la Iglesia de San Salvador, un templo del siglo XII de estilo románico con algunos elementos góticos. En su interior se conservan auténticas joyas artísticas, como el Retablo de los Aroúxeles del Maestro Sobrado y la Virxe do Leite, ambos del siglo XVI.