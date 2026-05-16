La playa resguardada que tiene uno de los paisajes más increíbles de Galicia: de aguas tranquilas y arena dorada

Galicia sumará este verano un total de 118 playas, repartidas en 38 municipios, galardonadas con la bandera azul. De estas, algunas revalidan su posición, mientras que otras recuperan la distinción y otras se suman por primera vez. En este último caso, destaca la playa de Loira, en Marín (Pontevedra).

La playa de Loira está situada en la parroquia de Seixo, y es uno de los arenales más destacados del municipio de Marín. De aguas tranquilas y arena dorada, es perfecta para el baño e, incluso, para practicar deportes acuáticos.

Un paraíso resguardado en el Atlántico

Playa de Loira, Marín (Pontevedra) Turismo Rías Baixas

La Praia de Loira recupera este 2026 su Bandera Azul, un reconocimiento que certifica su excelencia basándose en criterios como la calidad del agua, la gestión ambiental y su seguridad y servicios ofrecidos.

Este arenal es uno de esos rincones de las Rías Baixas que mantiene su esencia más auténtica, motivo por el que es una playa muy especial que merece la pena visitar, al menos, una vez en la vida.

Situada en un entorno marinero lleno de encanto, esta playa enamora desde el primer momento en que pisas su arena. Con su forma de media luna, sus aguas calmadas, su arena dorada y esa mezcla perfecta entre naturaleza y mar, es un auténtico paraíso en el que disfrutar de un día soleado.

Con 420 metros de longitud, Loira ofrece un espacio amplio y acogedor en el que tumbarte en tu toalla y descansar. Al ser una playa resguardada, el agua suele mantenerse tranquila, algo ideal para familias con niños y para aquellas personas que quieran disfrutar de un baño relajado sin demasiadas olas.

Playa de Loira, en Marín (Pontevedra) marinturismo.es

Uno de los detalles más especiales de esta playa es la desembocadura del río Loira en su parte sur. El río rodea parte de la playa creando un paisaje muy singular, especialmente bonito cuando baja la marea.

Además, la zona central está ligeramente elevada, formando una gran explanada natural donde se encuentran un campo de fútbol playa y otro de vóley-playa, perfecto si eres de esas personas a las que no les gusta estar en la toalla y prefieren hacer alguna actividad.

Loira también destaca por sus servicios y accesibilidad. Cuenta con rampas adaptadas para personas con movilidad reducida, zona de fondeo para embarcaciones y bares y restaurantes a pocos minutos caminando, donde podrás disfrutar de la mejor gastronomía gallega, sobre todo de productos del mar.