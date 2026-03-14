La joya histórica de Galicia con más de 2.000 años de antigüedad que debes ver al menos una vez en la vida

Si hablamos de una región con riqueza histórica y cultura, esa es Galicia. Más allá de sus orígenes celtas, la comunidad conserva un importante legado castrexo, caracterizado por poblados fortificados con estructuras circulares de piedra.

Entre los ejemplos que se pueden encontrar en la región destaca, por sus vistas panorámicas al océano Atlántico, el Castro de Santa Trega, con más de 2.000 años de antigüedad y en el que llegaron a vivir alrededor de 5.000 personas.

Con más de 2.000 años de antigüedad

Vivienda de piedra construida en el Castro de Santa Trega Shutterstock

El Castro de Santa Trega es uno de esos lugares que merece visitar al menos una vez en la vida. Se encuentra en el municipio de A Guarda (Pontevedra), en el sur de Galicia, en lo alto de un monte situado a 341 metros de altitud, y está considerado Monumento Histórico-Artístico Nacional.

También goza del título de Bien de Interés Cultural (BIC), y no es de extrañar. Este poblado castrexo, formado por viviendas ovaladas en su mayor parte, pero también rectangulares por influencia de los romanos, fue uno de los más grandes del noroeste peninsular.

Para hablar de sus orígenes nos tenemos que remontar al siglo IV, extendiéndose su periodo de ocupación hasta el siglo III d.C. En su época de mayor esplendor, allá por el siglo I a. C., llegó a acoger a unas 5.000 personas.

A priori puede parecer un poblado castrexo algo caótico, pero, tal y como explica Turismo de Galicia, hay un "orden lógico" alrededor de unidades familiares. "Sus moradores tenían una economía autónoma y también elaboraban cerámica, joyas, tejidos e instrumentos".

Algunas de estas piezas, de gran valor histórico, se encuentran a buen recaudo en el Museo Arqueológico Monte Santa Trega (Masat). En este espacio de unos 120 metros cuadrados están expuestos los diferentes objetos encontrados en las excavaciones realizadas.

En esta línea, el conocido como el 'Cabezón do Trega' es uno de los hallazgos más importantes de las últimas excavaciones.

Un mirador panorámico con vistas de 360 grados

Vistas desde el Castro de Santa Trega Shutterstock

El Castro de Santa Trega es un mirador panorámico en sí mismo. Pero eso no es nada nuevo, ya que es un lugar mítico del litoral gallego. Este balcón natural permite vistas de 360 grados sobre la desembocadura del río Miño y las costas de Galicia y Portugal.

Resulta especialmente recomendable la contemplación de la puesta de sol en este enclave. "Ver el atardecer es un espectáculo que te deja sin palabras y con una sonrisa tranquila", dice una de las más de 4.000 reseñas en Google.

La leyenda de Santa Trega

Galicia es una tierra rodeada de misterios y, en lo que respecta al Castro de Santa Trega, existe una leyenda que gira en torno a la santa que da nombre al monte.

La tradición oral cuenta que Santa Trega se le habría aparecido a una pastora en el siglo XIX, durante una temporada de gran sequía. Esta pastora pidió a la santa que volviera a llover, y ella contestó que todo el pueblo debía subir en procesión y guardar ayuno durante tres días.

En agradecimiento se construyó un santuario a pocos metros del Castro de Santa Trega y el último sábado de agosto tiene lugar la Procesión del Voto siguiendo el viacrucis.