La isla paradisíaca donde Luis Zahara planea jubilarse: 11 kilómetros de playas de arena blanca y agua cristalina

Luis Zahera es una figura reconocida dentro y fuera de Galicia, y no es casualidad. Su talento interpretativo y el éxito de cada producción en la que trabaja lo han consolidado como uno de los actores más valorados del panorama actual. En más de una ocasión, el actor ha confesado que el ritmo de trabajo es tan intenso que necesita parar y centrarse en sí mismo.

Cuando llegue ese momento, Zahera tiene muy claro dónde quiere disfrutar de su jubilación: en A Illa de Arousa, Pontevedra. Allí posee una pequeña casa en propiedad, un auténtico refugio en las Rías Baixas que tiene un significado muy especial para él, ya que es el lugar donde ha pasado los veranos desde niño. No lo oculta: sueña con retirarse allí, lejos de los focos, con tranquilidad y en contacto con la naturaleza gallega.

El refugio de Luis Zahera para su jubilación

Faro de Punta Cabalo, A Illa de Arousa Shutterstock

A Illa de Arousa es un completo oasis de paz de tan solo 7 kilómetros de superficie. Si por algo destaca este lugar es por su belleza natural y sus playas paradisíacas que conforman 11 kilómetros de sus 36 kilómetros de costa.

No es de extrañar que Luis Zahera lleve veraneando ahí desde que es pequeño, y mucho menos que haya decidido comprarse una casa para su jubilación, pues es un verdadero refugio natural.

Está situada en la ría más grande de España, la ría de Arousa, que cuenta con 230 kilómetros cuadrados, y conectada a tierra firme por un puente de 2 kilómetros de longitud. Pequeña en tamaño, pero enorme en cuanto a belleza y encanto, sus playas son dignas de admirar.

Desde la tranquila playa de Area da Secada, con su duna móvil, hasta Cabodeiro, una de las más animadas, pasando por joyas como Espiños, dentro del Parque Natural do Carreirón, o Barreiriño, perfecta para quienes buscan un ambiente con más vida. Otra opción excelente es la playa de Sualaxe, un pequeño paraíso donde vivir un día de lo más tranquilo.

Playa do Barreiriño Turismo Rías Baixas

Para disfrutar de las mejores vistas, el Mirador de O Con do Forno es una parada obligatoria. Conocido como el "mirador del Santo", es el punto más alto de la isla a 69 metros de altura sobre el nivel del mar y ofrece una panorámica espectacular del entorno.

Desde su cumbre, la escultura del Corazón de Jesús, popularmente conocida como "El Santo", se levanta con fuerza, siendo un punto de referencia tanto para locales como para visitantes.

Mirador Con do Forno. Thalia García

A nivel cultural, merece la pena visitar a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, en el paseo marítimo; la estatua de Sor Aurora, en el entorno de la iglesia parroquial de San Xulián; la estatua a Don Manuel Martínez Corbacho, en la zona del Paseo Naval; y As mans do mar de Arousa, en el entorno del Centro de Saúde Casa do Mar.

Si eres un verdadero amante de la naturaleza no puedes perderte el Parque Natural do Carreirón, uno de los espacios protegidos más importantes de la zona y un auténtico paraíso para la observación de aves.

Parque Natural do Carreirón Turismo de Galicia

Este parque está ubicado en la cara sur de la Illa de Arousa, y es un área protegida de especial interés para las aves y forma parte del Parque Natural Complejo Intermareal Umia-O Grove.

Y si te gusta caminar, la isla es ideal para el senderismo: rutas sencillas y preciosas como la Ruta do Faro, un recorrido fácil que parte del puerto do Xufre y conduce al Faro de Punta Cabalo; Os Cons, que abarca siete kilómetros a lo largo de la isla; o la Senda Perimetral Bao-Xastelas, que conecta las playas do Bao con Carreirón en un recorrido de dos kilómetros.

Naturaleza, playas, calma y planes al aire libre. Por todo ello Luis Zahera lleva toda su vida enamorado de A Illa de Arousa y se ha comprado una casa para vivir allí cuando se retire.