Llega a Vigo la mejor forma de despedir el año: precampanadas en las Islas Cíes y una fiesta en plena ría

Hay muchas formas de despedir el año. Algunos deciden salir de fiesta con los amigos hasta las tantas, mientras que otros son más de quedarse en casa con la familia y tomar unos churros calentitos al día siguiente. Las previas cada vez cogen más fuerza, y por eso Piratas de Nabia ha organizado unas Pre-campanadas en las Islas Cíes que no te querrás perder.

¿Se te ocurre una mejor forma de terminar el año en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia? Con Piratas de Nabia puedes despedir el año el 31 de diciembre con unas precampanadas en las Islas Cíes, un plan súper original con el que vivir una experiencia inolvidable en buena compañía. Te contamos todo lo que debes saber.

Precampanadas en "la mejor playa del mundo"

Piratas de Nabia refuerza su programación especial en Navidad con propuestas que invitan a vivir estas fechas desde una perspectiva original en pleno mar. Mientras la ciudad de Vigo sigue siendo el epicentro de las luces navideñas, la ría se convierte en una fiesta.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentran las excursiones diarias y su emblemática Ruta del Mejillón, a las que se suma una propuesta muy especial para despedir el año: las pre-campanadas de Fin de Año en las Islas Cíes.

Esta actividad, que se celebrará el próximo 31 de diciembre ofrece la oportunidad de recibir el año antes de tiempo y en un entorno privilegiado. La experiencia comienza con un viaje en catamarán desde el puerto de Vigo hasta las islas Cíes, donde disfrutar de un ritual simbólico en la playa de Rodas.

Además, se realizará una pequeña ruta guiada para conocer mejor el entorno natural y la riqueza paisajística del archipiélago. El momento más esperado llegará con la tradicional toma de las 12 uvas a bordo del catamarán, acompañado de una fiesta mientras se navega por la ría.

Horarios y precios

La salida para las pre-campanadas está programada a las 11:00 horas desde el puerto de Vigo, permitiendo disfrutar de la actividad durante toda la mañana. Tras la visita a las Islas Cíes y la celebración a bordo, el regreso al puerto está previsto a las 13:45 horas, un horario cómodo para continuar celebrando el Fin de Año en la ciudad.

El precio de esta experiencia es de 27 euros para adultos y 10 euros para niños, una propuesta accesible pensada para disfrutar en familia o con amigos. Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda realizar la reserva con antelación a través de este enlace.

La Ruta del Mejillón, la experiencia estrella

Durante estas Navidades, Piratas de Nabia mantiene también su Ruta del Mejillón, considerada ya una de las experiencias gastronómicas y culturales más demandadas de la ría de Vigo.

En ella podrás vivir de cerca la auténtica cultura bateeira, navegando entre bateas y atendiendo una explicación guiada por un profesional sobre su proceso de cultivo. Además, podrás disfrutar de una degustación de mejillones al vapor y de la música gallega más tradicional. Sale a las 12:30 horas de Vigo y tiene un coste de 20 euros por persona.