El pueblo más mágico de Galicia para una escapada en otoño para mayores de 65, según la IA: "Paraíso termal"

El otoño en Galicia es una de las épocas más bonitas del año. El paisaje se transforma en tonos cálidos y dorados, y la menor afluencia de turistas invita a descubrir con calma esta región del noroeste de la Península ibérica.

Galicia tiene muchísimos pueblos con encanto, tanto costeros como de interior, que combinan historia, cultura y gastronomía. Pero si tienes más de 65 años, la Inteligencia Artificial (IA) ya tiene decidido tu destino.

Destino termal por excelencia

Termas de Prexigueiro (Fuente: Turismo de Ourense)

Ribadavia (Ourense) es el pueblo elegido por la popular herramienta ChatGPT como el destino ideal para disfrutar de unas vacaciones otoñales si ya estás jubilado. Y los motivos no podrían ser más claros: es tierra de viñedos y destino termal por excelencia.

Las termas más visitadas son las Termas de Prexigueiro, situadas a escasos 5 kilómetros de Ribadavia y con un circuito al aire libre con cinco pozas de agua caliente denominado Kumano Kodo, en referencia al camino de peregrinación japonés del mismo nombre.

También destacan balnearios de renombre, como el de Laias Caldaria o el de Arnoia, con completos programas termales: desde bañeras aromáticas, jacuzzi, cabinas húmedas y secas hasta piscinas de contraste o chorro lumbar.

Como ya mencionamos en párrafos anteriores, Ribadavia es tierra de viñedos. En esta comarca se pueden encontrar bodegas de calidad, que acercan al visitante al mundo vinícola a través de visitas guiadas que incluyen paseos por sus viñas, catas y talleres de elaboración del vino.

"El pueblo es famoso por el vino Ribeiro y su cocina tradicional gallega. Degustar castañas, vinos y platos típicos se convierte en una experiencia agradable, accesible y sociable, perfecta para quienes valoran la gastronomía en sus viajes", destaca la IA.

Barrio Judío y la Plaza Mayor

Barrio Judío de Ribadavia

Conocer el Castillo de los Condes y pasear por el Barrio Judío es otro plan imprescindible en Ribadavia. Para hablar de la historia de los judíos en la villa nos tenemos que remontar al siglo XI, cuando el rey Don García escogió Ribadavia como capital de Galicia en el año 1.063.

El legado judío en Ribadavia es especialmente palpable en la zona comprendida entre la Porta Nova da Muralla y la Praza da Magdalena. También es recomendable visitar el Museo Sefardí, que acerca al visitante los usos y costumbres de los judíos de la época.

Para recargar energías tras un largo paseo, la Plaza Mayor es uno de los principales centros de reunión. Está presidida por el edificio del Ayuntamiento y llena de bares, cafeterías y algún mesón con terrazas.

Y si te gusta la naturaleza, el entorno del río Avia ofrece un itinerario corto en el entorno del Paseo Fluvial y otra ruta más larga, la PR-G 76 Senda do Río Avia, que se prolonga unos 20 kilómetros desde Pazos de Arenteiro hasta el área recreativa de Ribadavia.

"Ribadavia no es un destino masificado, por lo que permite pasear con calma, disfrutar de los paisajes otoñales y sumergirse en la vida local sin prisas. Este entorno tranquilo es especialmente adecuado para mayores que buscan desconectar y relajarse", destaca ChatGPT.

