El camping de Galicia que es un auténtico paraíso natural en plena isla: entre los mejores de España

Galicia sigue ganando reconocimiento en diferentes premios a nivel nacional, y no es para menos teniendo en cuenta su belleza, calidad de vida y todos los atractivos que ofrece a locales y turistas. En este sentido, un camping gallego se ha colado entre los finalistas de la V Gala de campings de España organizados por la Federación Española de Camping (FEEC).

Se trata del Camping de la Isla de Ons (Pontevedra). Se encuentra entre los finalistas a Mejor Camping de Entorno Natural, pero habrá que esperar al próximo 27 de noviembre para conocer si, finalmente, se logra llevar este prestigioso reconocimiento en la gala que tendrá lugar en Madrid.

Finalista a Mejor camping de entorno natural

La Federación Española de Camping (FEEC) ha elegido los finalistas para sus premios de la V Gala de campings de España, y Galicia está de enhorabuena.

Será el próximo 27 de noviembre en una gala celebrada en Madrid cuando "se hará entrega de los premios más importantes y prestigiosos a nivel nacional, los 'Goya' de los campings", trasladan desde la organización.

Ana Beriain, presidenta de la Federación Española de Campings (FEEC), lo tiene claro: "esta gala supone el premio y la recompensa al trabajo desarrollado por cientos de empresarios del sector que están posicionando a los campings en el panorama nacional e internacional".

Estos premios, que se otorgan bianualmente, reconocen a los mejores establecimientos del país, y el camping de la isla de Ons, en Pontevedra, se encuentra entre los más destacados.

Así, este certamen distingue a los mejores campings de España en seis categorías: camping de playa, de entorno natural, pet-friendly, pequeño camping con gran encanto, el más familiar y con el mejor restaurante. A su vez, cada categoría cuenta con 6 candidatos.

Los finalistas a mejor camping de entorno natural son:

Camping Izarpe (Navarra)

Camping Isla de Ons (Galicia)

Camping Venta Contreras (Castilla-La Mancha)

El Camping de la Isla de Ons

Camping Isla de Ons campingisladeons.com

El Camping Isla de Ons es el único alojamiento autorizado en plena Isla de Ons, dentro del espectacular Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.

Rodeado de naturaleza salvaje, acantilados, playas paradisíacas y senderos, este camping ofrece una experiencia única de desconexión y contacto directo con el entorno.

Cuenta con diferentes tipos de estancia para adaptarse a todos los gustos: desde la zona de acampada libre, hasta las tiendas estándar ya montadas sobre plataformas de madera, y una opción de glamping que combina naturaleza con comodidad.

Actualmente, el camping está cerrado desde el pasado 14 de septiembre, tras finalizar la temporada 2025. Sin embargo, ya se encuentran trabajando en nuevas mejoras y sorpresas para volver con más fuerza en la temporada 2026.