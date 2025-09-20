Los 10 planes y mejores cosas que ver en A Pobra de Trives de visita

A Pobra de Trives es un encantador municipio perteneciente a la provincia de Ourense. La capital de la comarca de Tierra de Trives se ubica en la vertiente noroccidental de la sierra de Queixa y tiene 1.968 habitantes, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Desde Ourense hasta A Pobra de Trives hay aproximadamente 71 kilómetros por carretera. La forma más cómoda y rápida de llegar es tomar la carretera OU-536, con una duración estimada de viaje de 1 hora y 7 minutos. Las coordenadas GPS son las siguientes: 42.3383741,-7.2783722,6878.

A continuación, te contamos los 10 mejores planes y cosas que ver en A Pobra de Trives:

(IMPORTANTE: Los incendios registrados en el verano de 2025 podrían haber alterado el paisaje de la zona)

1. Viajar al pasado en A Pobra de Trives

Escudo heráldico Concello de A Pobra de Trives

El viaje a A Pobra de Trives comienza en las afueras del municipio. A tan solo dos kilómetros, en Trives Vello, abundan los vestigios del pasado, con numerosos restos arqueológicos correspondientes a diversas etapas históricas, como la mansión romana Nemetóbriga y el Muíño de Tafona.

En los muros de las fincas y en las paredes de las viviendas están encajadas numerosas piezas, como esvásticas, bases de columnas y otros elementos de tipología castrexa.

Trives, según cuenta la tradición oral, fue capital histórica de la comarca, aludiendo a un supuesto palacio enterrado en el que vivía antiguamente el Rey. Entre los restos hallados se encuentra la parte superior de una ventana doble con caracteres epigráficos, de indudable clasificación prerrománica.

2. Visitar la antigua fábrica de chocolate

Antigua fábrica de chocolate de A Pobra de Trives Concello de A Pobra de Trives

El origen de la fábrica de chocolate Phoenix se remonta al año 1889. El chocolate se elaboraba bajo la marca Royal y durante la época alcanzó mucha fama, por lo que en 1923 la Intendencia General de la Casa Real y Patrimonio le otorgó el honor de ser proveedor de la Casa Real de España, por orden de Alfonso XIII.

Tras varias ampliaciones, la fábrica llegó a ocupar una superficie de más de 5.000 metros cuadrados con una producción estimada de 9.000 kilos. Pero esta fábrica no solo producía chocolate, sino también electricidad para la villa de A Pobra de Trives.

En la actualidad, todavía pueden contemplarse los restos de la antigua fábrica junto al puente que atraviesa el río Cabalar. Resulta llamativo que la marca continúe activa en Buenos Aires (Argentina) con idéntica denominación y que en su emblema figure la imagen de un mapa de la comarca.

3. Contemplar uno de los ejemplos más significativos del románico de España

Monasterio de San Salvador de Sobrado Turismo de Ribeira Sacra

El monasterio de San Salvador de Sobrado es, sin duda, uno de los ejemplares más significativos del románico de España, cuyos orígenes se remontan al siglo XII. Destaca la portada románica y el arco triunfal de medio punto, así como los altares, si bien son posteriores y de un estilo diferente al de la iglesia.

De todas las imágenes destacan por su calidad la de los cuatro santos fundadores de la orden, que se encuentran en el primer retablo a mano derecha, aunque la imagen más antigua corresponde a la Piedad del siguiente retablo conocido como la 'Capela de Ánimas'.

4. Esquiar en Manzaneda

Estación de esquí de Manzaneda. Instagram

A diferencia de otras estaciones de esquí, Manzaneda tiene diversas actividades que permiten su funcionamiento durante todo el año. No solo tiene pistas de esquí, sino que también dispone de campos de fútbol de hierba, pistas de tenis, círculo de karts, piscina climatizada, pista polideportiva exterior y mucho más.

Cientos de personas acuden cada año para desplazarse sobre patines y trineos en la única estación de esquí de Galicia. La inauguración de la temporada de esquí nunca cuenta con una fecha fija y depende siempre, como es lógico, de la llegada de las nieves.

Manzaneda se encuentra en el Macizo Central de Ourense y es el segundo punto montañoso más alto de Galicia, con una altura cercana a los 1.800 metros (el más alto es Pena Trevinca, de 2.172 metros). Su altitud hace que sea un punto propenso a las nevadas y por ello comenzó a ser frecuentado por excursionistas y esquiadores.

5. Descubrir el pasado romano de A Pobra de Trives

Tres miliarios Turismo Ribeira Sacra

Al igual que muchos otros municipios gallegos, A Pobra de Trives cuenta con un pasado romano, y prueba de ello son los seis miliarios que se conservan en la localidad.

Uno de los miliarios más grandes está dedicado al emperador Flavio Claudio Juliano, y además el único de España dedicado a este emperador, y cuatro de ellos están situados en el alto de Cerdeira.

Otro miliario está expuesto en la delegación de la Xunta de Galicia, en Ourense, y el sexto miliario forma parte de un muro en una casa de la aldea de Cerdeira.

6. Cruzar uno de sus muchos puentes

Ponte Bibei Wikipedia

A Pobra de Trives cuenta con varios puentes, siendo el más destacado el Ponte Bibei, una construcción de la época del emperador Trajano con 75 metros de longitud y 7 metros de ancho. Remodelado entre finales del siglo XIX y principios del XX, sigue utilizándose en la actualidad y representa un importante elemento patrimonial de la región.

El Ponte Calabar también tiene origen romano. No obstante, fue reconstruido en 1832 para sustituir al puente original, por el que pasaba la calzada romana. Cabe destacar, además, el Ponte Piago, de mediados del siglo XVIII, y el Ponte Navea.

7. Revivir la niñez el Museo da Infancia e da Escola

Museo da Infancia e da Escola Turismo Ribeira Sacra

Muchas generaciones de triveses fueron educadas en el colegio Santa Leonor, que hoy en día alberga en su interior el Centro de Interpretación Histórico-Cultural y el Museo da Infancia e da Escola.

El Centro de Interpretación Histórico y Cultural se presenta con un viaje al interior de una montaña, pero no desde el punto de vista geológico, sino histórico, cultural y social; mientras que el Museo da Infancia e da Escola alberga una completa muestra de cómics, recortables, juegos, plumas, material escolar...

Además, los visitantes pueden escribir con pluma y tinta en un libro de visita, lo que es una nueva experiencia para los más pequeños. Este mismo edificio cuenta también con una biblioteca, un aula multimedia, una sala de exposiciones y un auditorio.

8. Apreciar los exteriores del Pazo del Marqués de Trives

Pazo del Marqués de Trives Wikipedia

El Pazo del Marqués de Trives está situado en el centro urbano de A Pobra de Trives y su construcción data del siglo XIX. A pesar del paso de los años, el conjunto conserva el aspecto fortificado de un castillo y refleja el núcleo de poder e influencia que tuvo en su época.

El Pazo del Marqués de Trives llama la atención entre los visitantes por sus dimensiones y su aspecto de fortaleza armada. La construcción cuenta también con un romántico parque donde se conservan importantes recuerdos de la dominación Romana, así como espléndidos ejemplares arbóreos.

Por otro lado, el callejero de A Pobra de Trives también esconde otras grandes construcciones, como la Casa Grande, fundada en el siglo XVII por el matrimonio formado por Antonio Pérez Mercero y Catalina Rodríguez Nieto, y el Pazo dos Casanova, de origen monástico y presidido por un hermoso escudo.

9. Observar otros vestigios romanos

Ara romana Concello de A Pobra de Trives

En el patio de la iglesia parroquial, delante de la fachada principal y bajo un tramo de patio cubierto, está situada una ara romana de grandes dimensiones. Sobre la ara se coloca una losa a modo de altar y en la zona central en el campo reza la siguiente inscripción: "Severo, hijo de Flavino cumplió de buen grado y justicia el voto hecho a Júpiter Óptimo Máximo".

Por el tipo de letra, explican fuentes municipales, la cronología encajaría perfectamente dentro del siglo II d.C. y está dedicada al dios Júpiter.

10. Explorar los alrededores de A Pobra de Trives

Ribeira Sacra

A poco más de una hora y media de A Pobra de Trives se ubica el Teixadal de Casaio, el bosque más antiguo de Galicia y una auténtica reliquia de la naturaleza única en Europa. Por su proximidad, el santuario de Nosa Señora das Ermitas y la Ribeira Sacra también merecen una visita, así como el Parque Natural O Invernadoiro.

Para amantes de la fotografía, el Mirador de Penas de Rome es un balcón natural con vistas a las Penas de Rome, una formación rocosa en la montaña sobre el Barranco del Navea y que cuenta también con unas hermosas vistas al Valle del Navea. Sin duda, un lugar para fotografíar y donde disfrutar de una bica de Trives.