La maravilla natural de Galicia entre árboles centenarios que debes visitar: "Un bosque de novela"

A medio camino entre Santiago y Ourense, en Lalín (Pontevedra), hay un lugar que es una de las mayores maravillas naturales de Galicia, no solo por su belleza, sino por la historia que le precede hasta ser como es hoy en día, un increíble paraíso entre naturaleza y árboles centenarios.

Se trata de la Fraga de Catasós, uno de los pulmones verdes de la provincia de Pontevedra, con un encanto y magia especial que enamora a toda persona que se pierde en su interior. Es un Monumento Natural de más de 4 hectáreas compuestas de robles y castaños.

Un Monumento Natural de gran belleza

Fraga de Catasós, Lalín. Turismo Rías Baixas

Conocida también como Carballeira de Quiroga, la Fraga de Catasós fue declarada Monumento Natural en el año 2000 y Espacio Natural de Interés Local (ENIL) en 2017. Sus robles y castaños centenarios son los más altos de Europa, con ejemplares de más de 30 metros de altura.

Protegida por la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, desde 1954, esta fraga forma parte del Catálogo de Árboles Singulares de la comunidad. Su gran valor ecológico representa uno de los mejores ejemplos del bosque caducifolio en Galicia.

Durante el otoño este increíble bosque es realmente especial gracias al color de sus árboles, ramas y hojas repartidas por el suelo. Todo ello deja una estampa preciosa por la que pasear entre la naturaleza de este mágico rincón de la provincia de Pontevedra.

Fraga de Catasós turismoriasbaixas.com

"Presenta una riqueza botánica de gran singularidad y belleza", indican desde Turismo Rías Baixas, quienes lo catalogan como "un bosque de novela". Si el tamaño de los árboles de más de 30 metros impresiona, alucinarás al ver alguno con 5 metros de diámetro, y no, no es exageración.

Si te gusta practicar senderismo o hacer planes diferentes, la fraga de Catasós te encantará. Ofrece una ruta circular sencilla y bien señalizada, ideal para recorrer a pie durante una hora aproximadamente y disfrutar de la tranquilidad y la paz que genera.

A lo largo del camino, hay paneles informativos que explican su importancia natural y cultural. En el camino verás antiguos molinos, cruceros, iglesias y muestras de arquitectura popular gallega, además de los sotos de castaños de Quiroga y de Cardiego, con ejemplares de más de 200 años.

Fraga de Catasós Shutterstock

Además de su valor ecológico, la fraga tiene un importante vínculo histórico que, quizá, desconocías: perteneció a la familia Quiroga y está relacionada con la reconocida escritora Emilia Pardo Bazán, quien escribió parte de Los pazos de Ulla en este precioso lugar.

Sin duda, es un enclave perfecto para disfrutar del bosque gallego en su estado más puro, y para desconectar del ajetreo del día a día y vivir una experiencia en plena naturaleza.