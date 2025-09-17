El balneario al aire libre más grande de Galicia se ubica en este bonito pueblo de Pontevedra: "Espectacular"

Galicia es considerada un paraíso termal por su gran número de manantiales de aguas curativas y balnearios, con Ourense reconocida como la Capital Termal. La ciudad cuenta con numerosas termas, aunque es en la provincia de Pontevedra donde se encuentra el mayor complejo al aire libre de la región.

En la frontera con Portugal, Salvaterra de Miño ha logrado captar la atención de National Geographic. La revista de viajes ha puesto el ojo en este rincón de Galicia no solo por ser un lugar donde las batallas tienen un sitio en su historia, sino por albergar un espectacular complejo de termas al aire libre.

El mayor complejo termal al aire libre de Galicia

El Espacio Termal de Teáns-Oleiros es una de las principales atracciones turísticas de Salvaterra de Miño. Consta de cuatro pozas termales de baño, tres de ellas superan los 40ºC y una es de agua fría que brotan desde el subsuelo desde las márgenes del río Miño para hacer baños de contraste.

Sus aguas fueron declaradas minero-medicinales y termales por el Instituto Geológico y Minero de España, y de Energía de la Xunta de Galicia, y resultan útiles en procesos respiratorios y dermatológicos por la acción de sus aguas sulfuradas.

También se ha demostrado su eficacia para combatir enfermedades respiratorias y digestivas gracias al efecto de sus aguas cloruradas y sulfatadas, respectivamente.

Espacio Termal de Teáns-Oleiros Concello de Salvaterra de Miño

El acceso, permitido a personas mayores de 14 años de edad, tiene un precio de 4 euros y el horario de apertura es de 09:00 a 12:00 horas y de 19:00 a 23:00 horas (de junio a septiembre) y de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Dicho espacio termal permanece cerrado lunes y martes por labores de mantenimiento.

Ubicado a la orilla del río Miño, el Espacio Termal de Teáns-Oleiros ofrece una experiencia relajante en un espacio cómodo y agradable. El entorno natural contribuye al bienestar, brindando un ambiente de tranquilidad y armonía. Las instalaciones cuentan, además, con taquillas, vestuarios y zona verde con hamacas de cemento.

"Un lugar perfecto para desconectar y disfrutar de una experiencia relajante sin tener que gastar mucho", dice una de las reseñas en Google, a lo que otra añade: "Es un espacio termal espectacular. Desde que cruzas la puerta percibes la maravillosa energía de todo el personal".

Parque A Canuda Concello de Salvaterra de Miño

El Espacio Termal de Teáns-Oleiros se ubica a poca distancia del Parque A Canuda, el más grande de Galicia. En sus 200.000 metros cuadrados alberga un maravilloso jardín botánico, un lago, un anfiteatro al aire libre, piscinas y zonas deportivas.

Además, el parque de A Canuda es punto de inicio de varias rutas de senderismo que discurren, paralelamente, a orillas de los ríos Miño y Tea. Estos senderos fluviales son practicables a lo largo de todo el año, tanto a pie como en bicicleta.