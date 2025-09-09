El bonito parque de Vigo ideal para un paseo: con 210.000 m2 y un museo al aire libre

En plena ciudad de Vigo se encuentra un parque que destaca no solo por su belleza y por las impresionantes vistas que se observan desde su cima, sino por la increíble historia que le precede, siendo el lugar en el que se asentaron los primeros vigueses.

Se trata del Monte do Castro, un parque con las mejores vistas de la ciudad y de la ría que, lejos de ser un típico parque urbano, es el corazón verde de la ciudad con una gran cantidad de elementos históricos que merecen ser conocidos.

La cuna de Vigo

Con una superficie de 21 hectáreas, es decir, 210.000 m2, el Monte do Castro es uno de los mayores parques de Vigo tras el de Castrelos. Un lugar que mezcla, a la perfección, historia, naturaleza y las mejores vistas de la ciudad olívica y su ría.

Este lugar mantiene la esencia de sus orígenes, pues aquí se asentaron los primeros habitantes de la zona, dando origen a lo que hoy es la ciudad de Vigo. Entre sus atractivos, destaca el yacimiento arqueológico castreño que se encuentra en la parte baja del monte.

Allí puedes observar viviendas circulares y cuadrangulares que datan de entre los siglos III a.C. y I a.C., mostrando el paso del tiempo. Es un museo al aire libre con el que acercarte al pasado y conocer, un poco más, la historia de Vigo.

Yacimiento castreño turismodevigo.org

Además de este yacimiento castreño, merece especial consideración el interior del castillo, rehabilitado y musealizado en los últimos años. También se conservan dos cañones con una gran historia: proceden de buques de guerra rusos comprados por Fernando VII en 1817.

Fueron pensados para reforzar la debilitada Armada Española tras la Guerra de Independencia. Los barcos resultaron de mala calidad y fueron desarmados, pero los cañones se aprovecharon para defender diferentes fortalezas costeras, y dos de ellos acabaron en este parque de Vigo.

Curiosamente, su cureña -estructura de madera sobre la que se sostienen- son inglesas y datan de los siglos XVII y XIX.

La fortaleza de O Castro

Lugar de memoria a los 136 asesinados por el franquismo Concello de Vigo

La fortaleza de O Castro se encuentra en lo alto del monte. Construida en el siglo XVII, formó parte del sistema defensivo de Vigo junto con el castillo de San Sebastián, ubicado detrás del Concello en la actualidad, y las murallas que protegían la ciudad.

A lo largo de los siglos, este lugar fue testigo de momentos clave de la historia, como la Batalla de Rande, la invasión napoleónica, la II República, el golpe de Estado y la dictadura. Hoy, es un lugar de memoria que recuerda a las víctimas del franquismo.

Las vistas desde el Monte do Castro

Vistas desde el mirador del Monte do Castro Shutterstock

"El tesoro de O Castro está dentro de los muros de su fortaleza, donde encontrarás el castillo de O Castro, sus jardines y su espectacular mirador. Es una visita obligada ¡y gratuita!", afirman desde la web del concello.

Con 149 metros de altura, el Monte do Castro es el punto más elevado del centro de la ciudad de Vigo. "Es el auténtico pulmón verde de la urbe, con diversas especies de árboles frondosos y un gran pinar", confirman desde turismo.gal, además de añadir que es "un gran parque botánico, incluyendo diversas rutas y paseos".

Monte de O Castro TripAdvisor

Desde su mirador las vistas te dejarán sin palabras. La ciudad en su mayor esplendor, la ría de Vigo, los montes de O Morrazo en la otra orilla, las islas Cíes hacia el oeste y los mejores amaneceres y atardeceres que verás nunca.

Para subir a lo alto de este parque y disfrutar de las vistas que ofrece, puedes hacerlo desde la Plaza de España o desde la calle Camelias, más recomendable. Varios senderos naturales te llevarán hasta la cima de este increíble lugar. Eso sí, te adelantamos que las cuestas son pronunciadas, pero las vistas lo merecen.