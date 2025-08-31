Este es el municipio más bonito de la costa de Pontevedra: "Un pueblo entre mar y montaña de origen celta"

Uno de los municipios más bonitos de la costa de la provincia de Pontevedra Shutterstock

La revista 'Traveler' ha publicado una selección de los 10 pueblos más bonitos de la costa de Galicia, no sin advertir de la complejidad que esto supone debido a que "Galicia tiene una de las costas más bellas de Europa occidental". No obstante, ha decidido que A Guarda (Pontevedra) es uno de ellos, y nosotros te explicamos los motivos.

"Pueblos cargados de historia y simbolismo, una gastronomía única en el mundo, espectaculares acantilados en el "fin del mundo", y esos atardeceres dignos del cine en playas que te dejan sin aliento", dice la popular revista sobre las tierras gallegas. Así, ha elegido A Guarda como uno de los puntos de partida para un viaje increíble por Galicia.

Entre mar y montaña

Vista de A Guarda y del monte de Santa Trega Shutterstock

En plenas Rías Baixas, A Guarda es una localidad marinera con un encanto muy especial, por lo que no sorprende que Traveler la haya incluido entre los 10 municipios más bonitos de la costa de Galicia. Todo aquel que la visita se va enamorado y con ganas de volver.

"Un pueblo marinero entre mar y montaña de origen celta", comenta la revista sobre el lugar. Cuenta con un animado paseo marítimo por el que caminar sin dejar de observar cada detalle. Pero si por algo merece la pena visitar A Guarda es por conocer el Castro de Santa Trega, además del puerto, la lonja y el sinfín de miradores con vistas al Miño y al Atlántico.

Otro de los lugares que recomienda la revista son las playas fluviales de Armona y Lamiña, que describe como "las más conocidas". La primera es un arenal familiar que tiene todos los servicios para un día de verano. A Lamiña, por su parte, está rodeada por un pinar y tiene merenderos.

Playa A Lamiña, en A Guarda turismo.gal

Otras playas conocidas son la de Area Grande, Camposancos, Fedorento y O Carreiro, ideales para pasar un día de sol en un entorno único en el que puedes escoger entre bañarte en el mar… o en el río.

Traveler también destaca sus capillas, y menciona "la de Cruzada y la de Santa Trega que siempre merecen una visita ya que pertenecen a su patrimonio más antiguo". De esta última menciona el monte en el que se ubica y que emplaza a visitar por sus "impresionantes vistas al Atlántico y un yacimiento arqueológico celta que se puede visitar".

Vistas de A Guarda desde el monte de Santa Trega

Como no podía ser de otra forma, si visitas A Guarda no puedes marcharte sin probar su producto estrella: la langosta. Tal y como dicen desde Traveler, "no los olvidarás nunca".

Qué ver y hacer en A Guarda

Panorámica de A Guarda, Galicia. Shutterstock

A Guarda es una auténtica joya costera que mezcla historia, paisajes y gastronomía. Su mayor atractivo es el Monte de Santa Trega y su castro galaico, declarado Monumento Histórico Artístico Nacional y Bien de Interés Cultural.

El castro tuvo una ocupación continua entre los siglos I a.C. y II d.C., aunque ya había presencia humana en la zona desde el final del Neolítico, como indican los petroglifos hallados. Posteriormente, el lugar fue abandonado.

Castro de Santa Trega

En la actualidad, se conservan construcciones circulares típicas de los castros, un museo, dos Via Crucis (de los siglos XVII y XX), y la Ermita de Santa Trega. Destacan sus imponentes y privilegiadas vistas al río Miño y a Portugal.

En el paseo marítimo conviene pararse a observar el Monumento ao Mariñeiro y el Museo do Mar. En cuanto a la arquitectura, destacan las Casas Indianas, viviendas del siglo XIX construidas por emigrantes que regresaron con riqueza de América.

También merecen mención la Iglesia románica de Santa María y el Monasterio de las Benedictinas, así como la fachada marítima, una estampa súper colorida que merece la pena pararse a observar y fotografiar.

A la hora de comer, la langosta se erige como plato protagonista. No pierdas la oportunidad de probar este manjar en algunos de los diferentes restaurantes de A Guarda, porque te adelantamos que te va a encantar.

Por último, si tienes suerte de ir en verano, no te pierdas la Festa do Monte en agosto, catalogada de Interés Turístico de Galicia. Se celebra en Santa Trega con comida popular y un ambiente espectacular.