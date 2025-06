El pueblo costero de Pontevedra donde comer rico y barato con buenas vistas: más allá de marisco

La comarca de Pontevedra está formada por municipios que, costeros o no, son ideales para hacer turismo gastronómico y degustar los productos gallegos más frescos y de la mayor calidad posible. Recién salidos del Atlántico o de la Ría, de la tierra o animales criados en libertad, cada mordisco es una exquisitez sin igual.

Entre estos pueblos destaca Vilaboa (Pontevedra), donde puedes encontrar un sinfín de restaurantes en los que comer mariscos, pescados, carne y verdura autóctonos, frescos y con un sabor delicioso que sorprende hasta a los paladares más exigentes.

La gastronomía de Vilaboa

Vilaboa es un destino imprescindible para los amantes de la buena mesa. La cocina de este lugar es un fiel reflejo de la gastronomía típica de Galicia, pues destaca por la calidad de los productos del mar y de la tierra que dan lugar a platos llenos de sabor y autenticidad.

Un ejemplo de ello es el pulpo a la gallega, uno de los manjares más representativos de los restaurantes de Vilaboa. No obstante, el marisco fresco como los mejillones, almejas, vieiras, ostras o las navajas son otros grandes protagonistas de las cartas.

Si eres más de pescado, no te preocupes, porque no falta la lubina, el rodaballo o el rape al estilo tradicional. Además, si vas en invierno no puedes abandonar Vilaboa sin degustar uno de los platos más contundentes como el lacón con grelos y el caldo gallego, una oda a la cocina casera.

Para acompañar a la comida, nada mejor que un vino Albariño, conocido por su frescura y excelente maridaje con los sabores del mar. Y como broche final, los mejores postres caseros, ya sean típicos de Galicia o de otros lugares. Lo importante es que, pese a lo lleno que uno esté, siempre hay sitio para un trozo de tarta.

Así, Vilaboa invita a disfrutar de una experiencia gastronómica que impresiona a cualquiera que se anime a visitar este rincón de las Rías Baixas.

Restaurantes de Vilaboa

Entre los locales más emblemáticos de Vilaboa se encuentra Mauro Restaurante, quienes se autodefinen como "un lugar de encuentro adecuado para los sentidos". Cocina de calidad y natural en un ambiente la mar de confortable.

Restaurante Mauro maurorestaurante.es

Desde el propio restaurante realizan una recomendación: "Para abrir boca, nuestra ya tradicional empanada, seguida de lubina marinada, almejas fritas; un magnífico atún rojo marcado en plancha y para acabar, la torrija con helado de café sin renunciar a una refrescante copa en nuestra magnífica terraza".

Otro establecimiento destacado es O Cañoto Asador, un asador tradicional con variedad de carnes y pescados a la brasa que te harán alucinar con el sabor.

O Cañoto Asador Facebook: Restaurante O Cañoto

Aquí puedes encontrar carnes de todos los tipos que, hechas a la brasa, potencian su sabor sin perder una pizca de jugosidad. Si eres más de carnes, no dudes en pasarte por este local para alucinar con la calidad de sus productos.