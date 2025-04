Los 10 mejores planes y cosas que ver en A Illa de Arousa

A Illa de Arousa es una isla situada en el interior de la ría de Arousa, que forma parte del municipio de Illa de Arousa, en la provincia de Pontevedra. Si por algo destaca este lugar es por su increíble belleza natural y sus playas paradisíacas, pues cuenta con 11 kilómetros de arenales a lo largo de sus 36 kilómetros de costa. Te presentamos los mejores planes y cosas que ver en A Illa de Arousa para que no te pierdas ninguno de sus secretos.

Con una superficie de 7 kilómetros cuadrados, la Illa de Arousa se encuentra a 70 kilómetros de Vigo. Coge la autopista AP9 hasta llegar a la salida 119. Incorpórate a la vía de alta capacidad VRG-4.2 dirección a Cambados. Al llegar a una rotonda con una fuente en el centro pasa a la CRG-4.3 y toma la salida indicada para A Illa de Arousa. A partir de aquí, solo tienes que seguir las indicaciones. Las coordenadas GPS son: 42.5544°, -8.86389°.

1. Cruzar el icónico puente y disfrutar de sus vistas

Puente de A Illa de Arousa Shutterstock

Hay lugares que no serían lo mismo sin ciertas obras clave, y en el caso de A Illa de Arousa, ese papel lo juega su emblemático puente de casi dos kilómetros de longitud. Antes de su construcción, llegar hasta aquí solo era posible por mar. Los vecinos dependían de embarcaciones para moverse, pero en los años 80 todo cambió. La inauguración del puente marcó un antes y un después en la historia de la isla.

Así, hoy en día atravesarlo en coche es casi un ritual si visitas este rincón mágico de las Rías Baixas. No solo es uno de los puentes más largos de Galicia, también es una auténtica puerta de entrada a un paraíso natural repleto de playas.

Desde este puente puedes contemplar a lo lejos lo que te vas a encontrar cuando termines de recorrerlo. Una absoluta maravilla que te dejará sin palabras. No dudes en realizar fotografías de la estructura, porque es bastante espectacular.

2. Conocer la belleza e importancia de todos sus puertos

Puerto de Xufre en A Illa de Arousa Shutterstock

A Illa de Arousa cuenta con varios puertos que debes descubrir en tu visita, cada uno con su propio encanto y tradición marinera. El Puerto de O Cabodeiro es uno de los más pintorescos, donde se realizaban antiguamente las primeras conexiones con el continente. Es el lugar perfecto para ver las tradicionales dornas, embarcaciones utilizadas por los pescadores locales. El Puerto de O Naval, aunque pequeño, es muy especial por la imagen tallada en piedra de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, que es un símbolo de la devoción marinera de la isla. El Puerto de O Campo, por su parte, es el que tiene más historia de todos.

Sin embargo, el puerto más importante de la isla y el que no te puedes perder bajo ningún concepto es el Puerto de O Xufre. Este puerto es el centro de la actividad pesquera, con una lonja donde se subastan mariscos frescos cada mañana. Además, es el principal punto de descarga del mejillón con denominación de origen, lo que lo convierte en un lugar clave para la economía local.

3. Probar la gastronomía típica del lugar

Mejillones de a Illa de Arousa ailladearousa.es

La gastronomía de A Illa de Arousa es espectacular gracias a su ubicación privilegiada, que le permite disfrutar de la mayor parte de los ecosistemas marítimos de la zona. Su cocina se basa principalmente en ingredientes frescos del mar, destacando mariscos como el mejillón, la navaja y el pulpo, que son la base de muchos de sus platos tradicionales, ofreciendo una experiencia gastronómica única y deliciosa.

En función de la época en la que visites este rincón de Galicia, puedes tener la suerte de coincidir con la celebración de algunas de sus incontables fiestas gastronómicas, sobre todo en los meses de verano. La fiesta de la navaja se celebra a finales de julio; la fiesta del mejillón a principios del mes de agosto; la fiesta gastronómica de los productos del mar a mediados de agosto; la fiesta de la almeja roja a finales de agosto; la fiesta del pulpo a principios de septiembre.

4. Relajarse en alguna de sus playas paradisíacas

Playa do Barreiriño Turismo Rías Baixas

Las playas de la ría de Arousa son un auténtico paraíso natural. En cualquiera de ellas podrás disfrutar de la plena tranquilidad en un entorno de pura naturaleza. No importa cuál elijas, porque todas te encantarán. Entre las más destacadas se encuentra la playa de Guidoiro Areoso, un rincón de arena fina y aguas cristalinas, ideal para si buscas un lugar más tranquilo y aislado.

Otra opción excelente es la playa de Sualaxe, un pequeño paraíso donde vivirás un día en calma. Perfecta para disfrutar de un baño refrescante en un entorno natural casi virgen, a veces con la suerte de encontrarla completamente desierta. Y si prefieres un ambiente un poco más animado, la playa de Barreiriño es una excelente opción, con su arena dorada y aguas claras, ideal para pasar el día tomando el sol.

No dejes pasar la oportunidad de descubrir estos arenales rodeados de belleza natural. Relájate, disfruta del sol y no olvides hacer una parada en los chiringuitos para completar la experiencia.

5. Visitar el Parque Natural de Carreirón

Parque Natural do Carreirón Turismo de Galicia

Si hay un lugar de especial interés entre los límites del municipio ese es el Parque Natural do Carreirón, uno de los espacios naturales más ricos de toda la comarca y que tienes que visitar sí o sí.

Ubicada en la cara sur de la Illa de Arousa, es un área protegida de especial interés para las aves y forma parte del Parque Natural Complejo Intermareal Umia-O Grove. Este espacio, de gran valor ecológico, destaca por su biodiversidad y su escasa urbanización, siendo un ejemplo de conservación y respeto al medioambiente.

La zona ofrece rutas fáciles para el disfrute familiar, con merenderos y paisajes variados que incluyen pinares, dunas, marismas y arenales. El ecosistema terrestre y marino de Carreirón es ideal si eres un verdadero amante de la naturaleza, albergando especies autóctonas y migratorias.

6. Hacer alguna de sus rutas de senderismo

Ruta do Faro, Illa de Arousa Shutterstock

Si algo está claro es que A Illa de Arousa es un paraíso que debes descubrir con calma, tomándote todo el tiempo del mundo para disfrutarla al máximo. El municipio cuenta con una extensa red de senderos que permiten explorar cada rincón de la isla, ya sea en la costa o en el interior. Gracias a estas rutas de fácil acceso, es posible conocer lugares destacados como el Faro de Punta Cabalo, adentrarse en el Parque Natural de Carreirón o subir al Mirador O Con do Forno, todo ello a pie o en bicicleta.

​Entre ellas, destaca la Ruta do Faro, un recorrido sencillo que parte del puerto do Xufre y conduce al Faro de Punta Cabalo, ofreciendo vistas costeras y acceso a playas como la do Nabal. La Ruta de "Os Cons" abarca siete kilómetros a lo largo de la isla, permitiendo apreciar formaciones rocosas llamadas "cons" y esculturas de Camilo Otero, con variantes en la zona norte y sur. La Senda Perimetral Bao-Xastelas, en el sureste, conecta las playas do Bao con Carreirón en un recorrido de dos kilómetros, destacando por sus diversos ecosistemas.

7. Contemplar las vistas desde el Mirador Con do Forno

Mirador Con do Forno Thalia García

No puedes marcharte de A Illa de Arousa sin visitar su espectacular mirador de Con do Forno. Se trata del punto más alto de la localidad a 69 metros de altura sobre el nivel del mar en el lugar de O Monte. Desde este lugar disfrutarás de una vista increíble digna de fotografiar.

La balconada natural de Con do Forno es uno de esos lugares donde la belleza te deja sin palabras. Desde su cumbre, la escultura del Corazón de Jesús, popularmente conocida como "El Santo", se erige con fuerza, vigilante y majestuosa, siendo un punto de referencia tanto para locales como para visitantes. Desde Con do Forno, las vistas son simplemente espectaculares. El Parque Natural de Carreirón, con sus paisajes protegidos, se asoma en la distancia, completando una de las vistas más hermosas y completas que se pueden disfrutar en la Illa de Arousa. Es un lugar perfecto para perderse en la inmensidad del paisaje.

8. Descubrir los diferentes monumentos y estatuas históricas

Estatua a Don Manuel Martínez Corbacho en la Illa de Arousa Treintayseis

El arte escultórico en A Illa de Arousa es digno de descubrir, pues ha capturado de manera única las historias, personajes y tradiciones más destacadas de la localidad. Cada estatua o monumento tiene detrás una historia increíble, convirtiendo al municipio en un auténtico museo al aire libre.

Desde el Paseo Marítimo de O Cantiño hasta el Mirador do Con do Forno, las esculturas de piedra y bronce se distribuyen por los rincones más emblemáticos, narrando la historia del lugar.

Entre los monumentos más representativos, estos son algunos de los que no te puedes perder: la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, situada en el paseo marítimo; el monumento do Santo, en el mirador de Con do Forno; la estatua de Sor Aurora, en el entorno de la iglesia parroquial de San Xulián; la estatua a Don Manuel Martínez Corbacho, en la zona del Paseo Naval; y As mans do mar de Arousa, en el entorno del Centro de Saúde Casa do Mar.

9. Visitar el entorno del Faro de Punta Cabalo

Faro de Punta Cabalo

El Faro de Punta Cabalo, uno de los más pequeños de Galicia y ubicado en la Illa de Arousa, es un excelente punto de observación nocturna en la comarca do Salnés. Inaugurado en 1852, se encuentra en un promontorio rocoso en la costa noroeste de la isla, ofreciendo vistas privilegiadas de la ría de Arousa y la sierra do Barbanza. Además, su localización es ideal para disfrutar de atardeceres espectaculares. Desde 2007, el interior del faro alberga un restaurante con fuerte influencia marinera, convirtiéndolo en una parada imprescindible si quieres degustar la rica gastronomía local.

Una característica interesante de este faro es que está rodeado por numerosos "cons", formaciones rocosas modeladas por el viento y el mar, que le dan un aspecto muy distintivo.

10. Disfrutar del paisaje de los molinos a pie de mar

Molino de mareas de As Aceñas Shutterstock Illa de Arousa

A Illa de Arousa se destaca por su singularidad en cuanto a molinos, ya que conserva ejemplares de viento y mareas, menos comunes en la región, aprovechando su ubicación en la ría de Arousa. Uno de los más emblemáticos es el molino de mareas de As Aceñas, situado cerca del Parque Natural de Carreirón, que ha resistido la erosión del mar y el paso de los años. Esta construcción, que fue esencial para muchas familias locales, aprovechaba el movimiento de las mareas para accionar sus ruedas, cada una con una función específica para moler trigo y maíz, cultivos clave para la economía de la isla.