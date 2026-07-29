Bebiños se traslada al centro de Vilagarcía con una nueva tienda de 500 metros cuadrados

El establecimiento abrirá sus puertas el 1 de agosto en el número 16 de la calle Vista Alegre, con 500 metros cuadrados de exposición, una zona específica para la instalación de sistemas de retención infantil y el sorteo de un carrito CYBEX valorado en 1.000 euros

Bebiños estrenará el próximo 1 de agosto una nueva tienda en el centro de Vilagarcía de Arousa. El establecimiento, situado en el número 16 de la calle Vista Alegre, supondrá un importante paso adelante para la empresa, que durante los últimos diez años ha atendido a las familias desde su anterior local, ubicado en las afueras de la ciudad.

La apertura coincide con un momento especialmente significativo para Bebiños, tres décadas después de la puesta en marcha de su primera tienda. A pesar del tiempo transcurrido, la compañía mantiene intacta la filosofía que ha guiado su trayectoria: "Hacia atrás solo se va para coger impulso". Con esta idea, Bebiños afronta el traslado como una oportunidad para acercarse todavía más a las familias y continuar creciendo sin renunciar al trato próximo y especializado que caracteriza a su equipo.

La nueva ubicación permitirá a la tienda integrarse plenamente en la vida comercial de Vilagarcía. El local se encuentra en la zona peatonal del Convento de Santa Rita, a tan solo 50 metros del centro comercial Arousa. Su emplazamiento facilitará el acceso a clientes de la ciudad y de otros municipios de la comarca, además de ofrecer una experiencia de compra más cómoda en un entorno céntrico.

El nuevo espacio dispondrá de 500 metros cuadrados de exposición dedicados a productos de puericultura, movilidad y seguridad infantil. Las familias podrán conocer y comparar propuestas de algunas de las principales marcas del mercado, entre ellas UPPAbaby, Inglesina, Micuna, Cybex, Jané, Maxi-Cosi, BeSafe y Joolz, además de muchas otras firmas especializadas.

Uno de los elementos más destacados del establecimiento será su zona de estacionamiento para la prueba e instalación de sistemas de retención infantil (SRI). Esta instalación ha sido una de las principales razones para elegir el nuevo local y responde al compromiso de Bebiños con la seguridad de los más pequeños durante los desplazamientos en automóvil.

La zona permitirá ofrecer a cada familia una atención práctica y personalizada. Antes de escoger una silla infantil, los clientes podrán comprobar su compatibilidad con el vehículo y recibir asesoramiento sobre su correcta colocación y utilización. El objetivo de Bebiños es ir más allá de la venta de productos y convertirse en una auténtica referencia en seguridad infantil, ayudando a las familias a tomar decisiones informadas y adaptadas a sus necesidades.

Para celebrar la apertura, Bebiños organizará durante la jornada del 1 de agosto el sorteo de un Dúo Priam Cozy Beige de CYBEX, valorado en 1.000 euros. Todas las personas mayores de edad que realicen una compra ese día en la nueva tienda recibirán una papeleta por ticket para participar, sin importe mínimo. El sorteo se celebrará a las 20:30 horas en el propio establecimiento y no será necesario estar presente, ya que Bebiños contactará telefónicamente con la persona ganadora, que deberá recoger el premio en la tienda.

El traslado no supondrá cambios en el equipo humano de la tienda. Las mismas profesionales que han acompañado a los clientes durante estos años continuarán al frente del establecimiento. Se trata de un equipo preparado, cercano y con experiencia, cuyos miembros cuentan con formación especializada en seguridad infantil en el automóvil.

Desde Bebiños destacan la ilusión con la que el personal afronta esta nueva etapa. La empresa considera que la preparación técnica debe ir siempre acompañada de una atención honesta, paciente y personalizada, especialmente cuando se trata de elegir productos relacionados con el cuidado y la protección de bebés y niños.

Con esta apertura, Bebiños refuerza su presencia en la comarca de O Salnés y consolida su apuesta por el comercio especializado. La nueva tienda nace con más espacio, una ubicación privilegiada y servicios reforzados, pero conserva la esencia construida durante los últimos treinta años: escuchar a las familias, acompañarlas y mirar siempre hacia el futuro con ganas y, sobre todo, con mucha ilusión.