O Marisquiño amplía su programación familiar con más de 40 actividades gratuitas

El festival O Marisquiño 2026 ofrece cuatro días de programación familiar, del 6 al 9 de agosto, con más de 40 actividades gratuitas en Samil y Navia. Bajo la nueva marca Marisquiño Kids, la edición de 2026 incluirá talleres, juegos, exhibiciones, un concierto y espacios participativos, en una propuesta concebida para acercar los deportes de acción y la cultura urbana a los más jóvenes.

El jueves 6 de agosto, será el Family Day by Gadis con 26 talleres gratuitos y 320 plazas disponibles para niños y niñas de 5 a 16 años. La programación permitirá iniciarse en disciplinas como skate, BMX, flatland, breaking, basket 3x3, graffiti y, como novedad de esta edición, freestyle rap. Las actividades contarán con el acompañamiento de monitores y entrenadores profesionales especializados en cada disciplina. Entre ellos estará Varo Hernández, campeón de España de BMX Freestyle en 2022.

La jornada del jueves finalizará con el concierto gratuito de Monk Blues Band, que actuará en el escenario de La Plaza con un repertorio de clásicos de blues, soul, rock y funk.

Además, la Plaza de Marisquiño funcionará desde el jueves como espacio abierto para la programación familiar en Samil, sin necesidad de inscripción previa. El nuevo espacio acogerá talleres de hip hop y danza urbana; actividades dedicadas a los componentes de skate y BMX, pensadas para aprender cómo se montan y ajustan una tabla o una bici; Jugando con la Rima, una propuesta de iniciación al freestyle rap dirigida por Gallos del Norte; y los talleres creativos Diseña y crea con POSCA, donde los participantes podrán personalizar una tabla de skate.

Además, durante los cuatro días del festival funcionarán dos espacios participativos en el recinto de Samil: Marisquiño Finger Skate, una actividad para practicar skate con los dedos sobre tablas y circuitos en miniatura, y la Ruleta de la Fortuna by Gadis, un juego de pericia con premios especiales.