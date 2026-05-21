Vigo estrena ambiente de verano con las piscinas de Samil abiertas y previsión de 30 grados

Tras una primavera especialmente inestable, marcada por las lluvias y las bajas temperaturas, todo apunta a que el invierno tardío empieza a quedar atrás para dar paso, por fin, a un ambiente plenamente estival.

Los termómetros irán subiendo progresivamente a lo largo de la semana y, según las previsiones de MeteoGalicia, las temperaturas máximas podrían alcanzar los 30 grados durante el fin de semana, dejando imágenes de playas y arenales llenos de vecinos y visitantes.

Coincidiendo con esta subida térmica, las piscinas de Samil han adelantado su fecha de apertura y ya están en pleno funcionamiento desde el pasado sábado 16 de mayo. Las instalaciones, situadas junto a la playa de Samil, vuelven a convertirse en uno de los principales atractivos para las familias durante los días de calor.

El recinto cuenta con cuatro piscinas de agua salada y acceso gratuito, pensadas especialmente para el disfrute de los más pequeños durante los meses de verano. El horario de funcionamiento volverá a ser de 12:00 a 21:00 horas, todos los días de la semana.