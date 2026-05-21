Conciertos de Castrelos 2026: Un espectáculo de circo musical animará el verano infantil en Vigo

El alcalde de Abel Caballero ha confirmado este jueves la tercera actuación infantil del verano en el auditorio de Castrelos.

Se trata del espectáculo "O payaso Tallarín, o seu gran circo", que llegará el próximo 3 de agosto para divertir al público más pequeño de la ciudad.

"Es un espectáculo de música y diversión, un circo musical lleno de canciones, risas y acrobacias", ha señalado Caballero, quien ha animado a las familias a acudir a Castrelos en esa fecha.

Esta actuación se suma a las ya anunciadas dentro de la programación infantil del verano en Castrelos: "La gran aventura del Pollo Pepe", prevista para el 6 de julio, y "El traje nuevo del emperador", que se representará el 20 de julio.