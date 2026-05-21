Conciertos de Castrelos 2026: Un espectáculo de circo musical animará el verano infantil en Vigo
El espectáculo "O payaso Tallarín, o seu gran circo" llegará el próximo 3 de agosto para divertir al público más pequeño
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El alcalde de Abel Caballero ha confirmado este jueves la tercera actuación infantil del verano en el auditorio de Castrelos.
Se trata del espectáculo "O payaso Tallarín, o seu gran circo", que llegará el próximo 3 de agosto para divertir al público más pequeño de la ciudad.
"Es un espectáculo de música y diversión, un circo musical lleno de canciones, risas y acrobacias", ha señalado Caballero, quien ha animado a las familias a acudir a Castrelos en esa fecha.
Esta actuación se suma a las ya anunciadas dentro de la programación infantil del verano en Castrelos: "La gran aventura del Pollo Pepe", prevista para el 6 de julio, y "El traje nuevo del emperador", que se representará el 20 de julio.