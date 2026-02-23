Campamentos infantiles A Lanzada (Pontevedra) 2026: plazas y fechas de inscripción

El Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra de este lunes recoge las bases de los campamentos A Lanzada 2026, que ofertarán este verano 1.540 plazas para niños empadronados en la provincia y nacidos entre 2013 y 2018. El plazo de solicitud del programa, que cuenta con un presupuesto de 450.000 euros, estará abierto entre el 2 y el 20 de marzo.

De las 1.540 plazas ofertadas, 1.330 seguirán el procedimiento general, teniendo que abonar 110 euros por plaza o 80 euros en el caso de familias numerosas o monoparentales. Las 210 restantes se reservan para menores en situación o riesgo de exclusión y serán financiadas al 100% por la Diputación de Pontevedra. Los campamentos tendrán lugar a lo largo del verano a través de 11 turnos de 7 días de duración, de domingo a sábado, y se desarrollarán entre el 21 de junio y el 5 de septiembre (a falta de concretar la fecha de inicio del curso escolar 2026/2027).

Durante la semana en las instalaciones de A Lanzada, los niños participantes disfrutarán de un programa de actividades socioculturales, recreativas, formativas, ambientales, científicas y de convivencia, alojamiento en tiendas de campaña en régimen de pensión completa y salidas educativas y de ocio. Las actividades estarán dirigidas por un equipo técnico especializado en animación sociocultural y actividades de tiempo libre, náuticas, científicas y lengua inglesa.