Cabalgata de los Reyes Magos 2025 Leticia Pérez / ICAL

Con niños

Los Reyes Magos repartirán caramelos sin gluten en Ribadavia (Ourense)

Una apuesta por la inclusión y seguridad alimentaria que, explica el Ayuntamiento, se realiza en colaboración con la Asociación Galega de Celíacos

Las Cabalgatas de Reyes son cada vez más inclusivas y atienden a las necesidades que presentan muchos de los niños y niñas que en ellas participan. Una de las cuestiones que más preocupan a los padres pasa por la seguridad alimentaria, por eso, en el Concello de Ribadavia los Magos de Oriente repartirán este año caramelos sin gluten.

La Cabalgata de esta localidad arrancará a las 18:00 horas desde el IES O Ribeiro y recorrerá las calles de la villa hasta llegar a la Praza Maior. Allí habrá una chocolatada gratuita para los más pequeños.

La comitiva, tal y como ha podido saber Europa Press, estará formada por un total de seis carrozas en las que Melchor, Gaspar y Baltasar, junto a su séquito, repartirán más de 1.300 kilos de caramelos sin gluten.

Una apuesta por la inclusión y seguridad alimentaria que, explica el Ayuntamiento, se realiza en colaboración con la Asociación Galega de Celíacos. "Teniendo en cuenta a las personas celíacas para que puedan disfrutar de la celebración en igualdad de condiciones", han expresado fuentes municipales.