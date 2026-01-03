Todo sobre la cabalgata de Reyes 2026 de Vigo: recorrido, horarios y carrozas
Un año más, la ciudad repite la fórmula de celebrar una cabalgata estática por la mañana y otra en movimiento, que será por la tarde y saldrá desde la Avenida de Castelao
Los vigueses esperan ya la llegada de los Reyes Magos. Las luces, la música y la ilusión volverán a tomar este lunes las calles de Vigo con la cabalgata de los Reyes Magos, uno de los eventos más esperados de la Navidad en la ciudad. Miles de niños y adultos se darán cita a lo largo del recorrido para acompañar a Melchor, Gaspar y Baltasar en una tarde marcada por el ambiente festivo, el despliegue de carrozas y el protagonismo de una celebración muy especial.
Una celebración por partida doble en Vigo. Y es que, un año más, habrá una cabalgata estática y otra dinámica. La primera se ubicará, como viene siendo habitual, en la Avenida Castelao de Coia. Así, las carrozas y comparsas se extenderán desde la Plaza de América hasta la rotonda del Alfageme.
Cabalgata estática: horarios y accesos
La primera cita con los Magos de Oriente arrancará a las 11:00 horas con una cabalgata estática, que se podrá visitar hasta hasta las 14:00 horas, en la avenida de Castelao. La entrada deberá efectuarse por la Plaza de América y la salida por la plaza del barco.
- Ubicación: Avenida de Castelao
- Horario: de 11:00 a 14:00 horas
- Accesos; por Plaza América
Cabalgata en movimiento: recorrido y horarios
Por la tarde, realizará un recorrido por varias calles de la ciudad. Esta Cabalgata tradicional arrancará a las 18:00 horas en la Avenida de Castelao. Desde ahí, recorrerá la Plaza de América y subirá por Camelias; rodeará la Plaza de la Independencia por la calle Álvaro Cunqueiro y continuará por la Avenida de las Camelias hasta la rotonda del Bicentenario.
En este punto, frente a la Praza do Rei, finalizará el recorrido de las carrozas y los Reyes Magos bajarán hasta laPuerta del Sol, sobre las 20:00, donde recibirán las llaves de la ciudad de la mano del alcalde, Abel Caballero, y podrán dirigirse a todos los vigueses.
¿Cuántas carrozas participan?
Cortes de tráfico
Los cortes de tráfico ya afectarán desde el día 4 en la zona donde permanecerá la cabalgata de manera estática. Así, el día 4 entre las 9:00-23:59 se procederá al montaje del vallado longitudinal en la Av Castelao para delimitar el entorno del montaje, ocupando el carril pegado a la mediana sentido centro durante el montaje y los dos carriles sentido Samil dejando libre el carril derecho.
El día 5 de enero permanecerá cerrada al tráfico la Av Castelao entre Plaza América y la calle O Grove sentido hacia Samil a partir de las 9:00. La entrada y salida al aparcamiento subterráneo se hará por la Av Castelao lado tierra. Se permitirá el paso por el carril pegado a la mediana hasta las 11:00 al transporte urbano, vehículos de emergencia y vehículos de residentes.
El túnel subterráneo permanecerá cerrado al tráfico el día 5 de enero a partir de las 09:00h. Los accesos estarán cerrados mediante valla alta: Avda de Castelao, López Mora y Gran Vía
Permanecerá cortado el carril bici entre la calle el Grove y la Plaza América durante el evento.
La calle López Mora dispondrá únicamente de circulación en superficie hacia Plaza América, permaneciendo cerrado al tráfico el túnel hacia la Av Castelao hasta el paso de la cabalgata.
La calle Carretera habrá cortado el acceso a la Av Castelao con el desvío señalizado hacia calle Lalín y Camino Chouzo. Si bien quedará libre el paso desde la calle Carretera hacia Av de Castelao, sólo para vehículos de emergencia
Se prohíbe el estacionamiento en la Av Castelao entre Plaza América y Ramón Buch sentido Samil.
Se recomienda el uso de la calle Coruña, Av Castrelos, Av Florida, Av Fragoso,Tomás Alonso y Beiramar como alternativas a la Av Castelao.
El día 5 entre las 6:00-11:30 se procederá al corte del recorrido para el montaje del vallado de protección, con acceso exclusivo a residentes y transporte urbano. Entre las 11:30 y 16:00 el tráfico permanecerá abierto. Los cortes de tráfico en los accesos al recorrido comenzarán a las 17:00 a medida que avanza la cabalgata y según instrucciones de la Policía Local.
Y cómo afectará a las líneas de autobús
Las líneas de autobús urbano de la Av Castelao sentido Samil serán desviadas por la Avd. de Florida y calle Martín Echegarai, las líneas que discurren por la calle Carretera se desviarán por las calles Lalín y Coruña, y las líneas sentido Plaza América desde las 10:30 por las calles Martín Echegarai y Av Florida.