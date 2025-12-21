Regresa a Vigo el mayor parque de atracciones de Navidad: 22.000 m2 de juegos e hinchables

Si alguien vive la Navidad con verdadera ilusión, esos son los niños. Compartir estas fiestas con ellos es una oportunidad única para crear recuerdos inolvidables y disfrutar de su entusiasmo. En Vigo, los más pequeños volverán a contar con Vigolandia, su gran paraíso navideño, repleto de hinchables y atracciones pensadas para que lo pasen en grande.

En Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) acogerá de nuevo este evento, convertido ya en un referente de la Navidad viguesa y que alcanza su 21 edición. Este recinto de 22.000 metros cuadrados albergará numerosos hinchables y zonas de ocio, entre los que destaca como novedad un espectacular hinchable de 500 metros cuadrados.

Atracciones y zona de ocio en Vigolandia

Vigolandia regresa un año más como uno de los grandes atractivos de la Navidad en Vigo, ofreciendo un amplio programa de ocio pensado para que niños y niñas disfruten al máximo durante las fiestas. Estará disponible desde el 26 hasta el 30 de diciembre.

Entre las principales propuestas destacan hinchables de gran formato para distintas edades. La gran novedad de este año es el 'Xtrem Run', un hinchable de más de 500 metros cuadrados que se perfila como la estrella del recinto. En ella, los niños a partir de 7 años deberán superar obstáculos y pruebas físicas.

A estos se suman otros hinchables como circuitos tipo wipe y realizadores de gran longitud, entre otros, adaptados a diferentes franjas de edad para garantizar la diversión y la seguridad de todos los niños.

El espacio contará también con propuestas que van más allá de los hinchables. Habrá un puente tibetano de 50 metros y una tirolina de 53 metros, ambas pensadas para niños y niñas a partir de 8 años, así como canchas deportivas y zonas de juego libre.

Los más pequeños tendrán su propio circuito adaptado, mientras que otros espacios estarán dedicados a superconstrucciones, un laser tag, juegos educativos, tenis de mesa y actividades de mesa.

La programación se completa con talleres creativos, animación musical, maquillaje infantil y la presencia de personajes pensados para sorprender a los más pequeños.

Horario y precios de Vigolandia 2025

Vigolandia estará disponible al público el próximo viernes, 26 de diciembre. La entrada tendrá un precio único de 8 euros, tanto para niños como para adultos. A continuación, te detallamos los horarios de apertura para que no te pierdas uno de los grandes eventos de la Navidad en Vigo.