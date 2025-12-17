El pueblo de Galicia para visitar esta Navidad con niños: belenes, recreativos gratis y un torneo de futbolín

Las vacaciones de Navidad están a la vuelta de la esquina, y miles de niños gallegos están contando los días para disfrutar de unas semanas de merecido descanso.

Como cada Navidad, la agenda de ocio ofrece planes para (casi) todos los gustos y públicos. Sin ir más lejos, Baiona (Pontevedra) contará con un espacio específico que reunirá belenes, máquinas recreativas y muchas más propuestas.

Ajedrez, torneo de futbolín y mucho más

El Multiusos de Sabarís, en Baiona, se transformará esta Navidad en un pequeño universo navideño, con un programa de actividades muy completo que abarcan desde futbolines hasta una zona para disfrutar en familia de los juegos de mesa.

Por supuesto, también acogerá la exposición de belenes tradicionales, elaborados por vecinos de la comarca, así como la muestra del Certamen de Microbelenes, que este año reúne a 30 participantes.

Como novedad, el Multiusos contará con varios espacios lúdicos para disfrutar en familia: la asociación Xabai de Baiona dinamizará una zona de juego de ajedrez y, por otra parte, habrá un espacio dedicado a los juegos en familia.

Asimismo, el 27 de diciembre tendrá lugar el II Torneo de Futbolín Vila de Baiona, organizado con la colaboración de Baíña Fútbol Sala, que contará con dos categorías de participación por parejas: hasta los 15 años y a partir de 15 años.

Las personas interesadas en participar deberán inscribirse en el correo prensa.baifutsal@gmail.com, hasta el 23 de diciembre. Las plazas son limitadas y habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría.

Los vecinos y visitantes podrán disfrutar de todas estas actividades hasta el 5 de enero de 2026, en horario de tarde hasta el 19 de diciembre y al comenzar las vacaciones de los escolares, en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

A continuación, te detallamos la programación completa de BaiNadal por días:

Viernes, 19 de diciembre

A las 18:00 horas: Cuentacuentos 'Un Nadal cheo de contos' (Biblioteca Municipal y Archivo Histórico)

A las 19:00 horas: Concierto de Navidad a cargo del coro de hombres 'Voces Baionesas' (Plaza del Concello)

Sábado, 20 de diciembre

A las 20:30 horas: XXXVI Festival de Panxolñas (Iglesia Santa María de Baiona)

A las 21:30 horas: Concierto de Navidad a cargo de No Allkansas (Plaza del Concello)

Domingo, 21 de diciembre

A las 11:30 horas: Pasacalles con la Rondalla Santa Eulalia de Atios-O Porriño (Calles principales de Baiona)

Durante el día, Feria social y artística 'Febeiral do Miñor' y XVI Ruta de Papás Noel moteros del Val Miñor-Rillasepas

Lunes, 22 de diciembre

A las 18:00 horas: Taller infantil de iniciación al circo (Plaza del Concello)

Martes, 23 de diciembre

A las 19:00 horas: Pasacalles 'Circo Kasnovarak'

Miércoles, 24 de diciembre

Papá Noel visita varias parroquias y desfile con sus elfos por las calles principales de la villa

A las 18:30 horas: Pasacalles amenizado por la charanga Os Jaláticos

Viernes, 26 de diciembre

A las 20:30 horas: Concierto de Navidad a cargo de la Banda de Música de Baiona (Plaza del Concello)

Sábado, 27 de diciembre

De 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas: II Torneo de Futbolín de Navidad (Multiusos de Sabarís)

A las 23:00 horas: Campanadas Pre Fin de Año

Domingo, 28 de diciembre

A las 10:30 horas: Pasacalles con Rondalla Santiago de Parada-Nigrán (Avda. Xulián Valverde)

A las 11:50 horas: Encuentro de Rondallas Airiños da Lagoa y Santiago de Parada-Nigrán

Lunes, 29 de diciembre

A las 16:00 horas: Taller de muralismo, rap, estampado y tatuajes sobre igualdad (Plaza del Concello)

Martes, 30 de diciembre

A las 19:00 horas: Peque Disco Moc Moc Ad Remember (Plaza del Concello)

Viernes, 2 de enero

A las 19:00 horas: Espectáculo de magia 'Sim Salabim' (Plaza del Concello)

Sábado, 3 de enero

A las 20:00 horas: Concierto de Año Nuevo 'Baladas de Nadal' (Plaza del Concello)

Domingo, 4 de enero

A las 17:00 horas: Visita del Cartero Real (Plaza del Concello)

Lunes, 5 de enero