Mos (Pontevedra) lanza el Concurso de Postales de Navidad para fomentar la creatividad infantil

El Concello de Mos, a través de la Biblioteca Pública Municipal María Magdalena, ha presentado una nueva edición del Concurso de Postales de Navidad "El Espíritu de la Navidad", una iniciativa destinada a promover la creatividad, la participación y la expresión artística de los más pequeños.

El certamen está dirigido a niños y niñas de entre 3 y 12 años, que podrán entregar sus postales hasta el 19 de diciembre en la propia biblioteca, en horario de 10:00 a 21:00 horas. Las creaciones deberán reflejar el significado de la Navidad y valores como la solidaridad, la amistad o la paz, empleando cualquier técnica artística e incluyendo un mensaje en gallego o castellano.

El concurso establece tres categorías por edades, de 3 a 5 años, de 6 a 8 y de 9 a 12, y todas las obras recibidas formarán parte de una exposición pública que podrá visitarse del 22 de diciembre al 2 de enero. Además, serán los propios participantes quienes actúen como jurado, emitiendo sus votos los días 29 y 30 de diciembre, entre las 09:30 y las 14:30 horas.

Las postales ganadoras, una por cada categoría, recibirán un vale de compra y un diploma acreditativo en un acto público con animación que se celebrará el 2 de enero de 2026.

Las bases completas del certamen pueden consultarse en la web municipal y en las redes sociales del Concello y de la biblioteca. Las obras quedarán a disposición del Concello de Mos para su uso no lucrativo en acciones culturales y de promoción.

Premio a la Biblioteca María Magdalena

Precisamente, la Biblioteca Pública Municipal María Magdalena ha sido distinguida en el Concurso de Proyectos de Animación a la Lectura María Moliner, uno de los galardones más prestigiosos del Estado para municipios de menos de 50.000 habitantes, situándose entre las mejores de Galicia y avalando el trabajo del personal bibliotecario y el compromiso local con la cultura.

El proyecto premiado, "Érase una vez… BPM María Magdalena", convierte la biblioteca en un espacio vivo e intergeneracional mediante talleres infantiles, clubes de lectura, concursos literarios, presentaciones, recitales y exposiciones, junto con iniciativas inclusivas como “Achegamos a biblioteca á túa porta” y campamentos digitales que integran creatividad y tecnología.

El premio incluye casi 3.000 euros para renovar el fondo bibliográfico, una dotación que la alcaldesa, Nidia Arévalo, celebró como "un orgullo para todo Mos", destacando la labor del equipo de la biblioteca y reafirmando la apuesta municipal por impulsar la lectura como herramienta de aprendizaje, creatividad y convivencia.