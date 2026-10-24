El vigués que le disputa la popularidad a Abel Caballero: "La gente me dice que se entera de todo por mí"

Desde hace un tiempo, un vigués de Valladares se ha colado en las pantallas de los teléfonos móviles de los vecinos de Vigo. Si su imagen aparece haciendo scroll es señal de que hay una última hora en la ciudad: un accidente, un cierre inesperado o un suceso, pero también una oportunidad, una buena noticia, una tienda con descuentos, un concierto o un evento cultural de alcance. El propio regidor olívico, Abel Caballero, le ha confesado haber visto alguno de sus clips.

Pedro Davila Fernández (Vigo, 1995) se hizo especialmente conocido al informar, una madrugada de agosto de 2024, de uno de los accidentes que conmocionó, en los últimos tiempos, a la ciudad olívica: el ocurrido con la atracción El Saltamontes, en Matamá, que se cobró la vida de un joven de 36 años. El periodista estaba en el lugar y no dudó en compartir, a las 04:00 horas de la madrugada, la información que tenía. Antes había hecho vídeos sobre la ciudad de una manera amena, hasta que se decidió a contar la actualidad a través de la red.

A partir de aquel momento, Davila se convirtió en fuente fiable para miles de vigueses. Hoy en día y apenas dos años después, son más de 160.000 las personas que siguen sus informaciones. Su manera clara, directa y concisa de contar la actualidad -principalmente, la de Vigo, aunque también relata noticias curiosas e informaciones del resto de Galicia- se ha traducido en una importante comunidad de followers para este vigués, que ya es reconocido por la calle: "Me han pedido fotos. Me pasa, sobre todo, en los festivales", reconoce.

Pedro Davila. Cedida

Pedro Davila, más conocido en Internet como "Pocho" -así le llaman en su casa-, confiesa que siempre se ha sentido atraído por la televisión, aunque ha terminado dedicándose a la prensa escrita -faceta profesional que compagina con su perfil público-. Es por esto por lo que ha encontrado en sus redes la manera de comunicar y proyectar también a través de la imagen. "La verdad que en Madrid tenía trabajo, pero tenía ganas de volver a Galicia. Siempre quise desarrollar mi carrera aquí", cuenta a Treintayseis. "Del periodismo me gusta el propio día a día. Es algo que se siente, el querer enterarse de cosas y contarlas", añade.

"En redes hay mucho hate, pero por la calle la gente es súper guay"

Este vigués admite saber llevar esa fama que, al menos a nivel local y gallego, se ha ganado a base de constancia y esfuerzo. "En redes hay mucho hate, pero en realidad por la calle la gente es súper guay", confiesa. "Noto que me valoran, que me reconocen. Siempre hay alguien que se da la vuelta y me dice que le suena mi voz. Mis seguidores son muy majos conmigo. Pero eso también me genera esa sensación de responsabilidad y de querer hacer las cosas muy bien", anota.

Con todo, sobre el hate, este vigués cuenta a Treintayseis que ha llegado a recibir insultos y amenazas, aunque con 30 años ha sabido sobrellevar estos momentos con cierta destreza. "No es lo mismo con 30 que con 20 o con 18. Paso más", explica. "Me han escrito para decirme que no puedo publicar algo, pero yo soy periodista y sé perfectamente lo que puedo o no puedo contar. No me ha pasado nada, pero es verdad que en redes es una locura. Yo no contesto, aunque hubo gente que me llegó a hablar durante muchas semanas sin parar y tuve que pedir que parasen. Pero yo, en general, paso del tema. Hay muchas personas que se aburren", añade.

Pese a la cara más negativa que tienen las redes sociales, "Pocho" nunca ha pensado en dejarlas: "Te das cuenta que, ante cualquier tema, siempre hay alguien que responde o protesta", explica. "También me dicen que si hablo rápido. Pues es que en mi vida normal también lo hago", subraya entre risas.

Pedro Davila. Cedida

"Si me voy de vacaciones procuro dejar vídeos grabados"

Este periodista vigués explica que no siempre lo tiene fácil para desconectar, ya que él mismo se exige estar siempre al pie del cañón: "Me fui a México diez días y dejé diez vídeos grabados, uno para cada día", cuenta. "La verdad que desconectar de la actualidad y de las redes se me hace complicado. Al final cuanto más creces más presión te metes para seguir estando ahí", apunta.

Son muchas las personas que visualizan vídeos como los que Pedro Davila graba para informar y esta es una tendencia de consumo que el vigués nota, en general, especialmente. "No detecto que se informen más por mí, pero por redes sí. Es una tendencia que veo a nivel general. De un medio de comunicación la gente suele seguir mucho sus redes. Con todo, sí que me han dicho eso de 'me entero de todo por ti'. Creo que es la frase que más me dicen", admite.

Este vigués se siente especialmente agradecido a todas las fuentes que le comparten información y que le ayudan, principalmente desde que alcanzó la notoriedad que tiene en la ciudad, a hacer su trabajo y a conseguir que sus perfiles en redes sociales sigan creciendo: "La gente es muy maja. Te envía información que, obviamente, tienes que contrastar, pero te ayuda", remarca.

Pedro, que ya ha hecho varias colaboraciones profesionales por medio de sus perfiles, no tiene definido un plan de futuro, pero es consciente de que, en este ámbito, "un día puedes estar muy arriba y otro día, no. Lo que dure durará y estará perfecto. No lo pienso mucho", concluye.