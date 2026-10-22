Kiko Veneno, l0rna o Corta el Cable Rojo: Los planes que puedes hacer este fin de semana en Vigo

El penúltimo fin de semana del mes de octubre no solo va a estar lleno de música, sino que también acogerá en diferentes salas y teatros de la ciudad olívica. Desde Edu Soto, pasando por Adrián Melero y Lucas Pulido y terminando con Oswaldo Digón y Rafa Durán: Más vale solo que ciento volando, Alpilpil, Corta el Cable rojo y mucho más.

Paralelamente, también tendremos varios espectáculos infantiles, así como una fiesta inspirada en los años 80 y 90. Por último, cerraremos el fin de semana con una charla-espectáculo de Autocuidado en la vida real y una carrera solidaria por la esclerosis múltiple.

Conciertos del fin de semana

Kiko Veneno aterriza en la ciudad olívica con un espectáculo íntimo y cercano Cedida

El viernes 23 a las 21:00 horas el Auditorio Mar de Vigo recibirá a Kiko Veneno, una de las voces más clásicas dentro de la escena flamenca española que fusiona este género con otros sonidos como el pop, rock o hasta la rumba.

El viernes 23 y sábado 24 a las 21:00 horas tenemos dos citas seguidas con la artista urbana l0rna en la sala Mondo. Las entradas del viernes 23 ya están agotadas, así que date prisa y consigue las del sábado 24 antes de que se agoten. La rapera l0rna forma parte de la nueva ola de artistas urbanos que vienen a revolucionar el sonido juvenil de la escena española.

El sábado 24 a las 20:00 horas será el turno de Julio Iglesias Jr. de subirse al escenario del Auditorio Mar de Vigo para darle voz a los grandes clásicos atemporales de su padre como parte de su World Tour. Se trata de un show ideal para vivir, sentir y escuchar las canciones del gran Julio Iglesias recreadas por su seguidor más fiel.

El sábado 24 a las 21:00 horas llega a la sala Rouge uno de los mejores grupos tributo de Platero y Tú, conocido como La Gripe y Tú, formado por Juantxu y Jesús, antiguos bajistas y baterías de la banda original, Txema y Fran 'Malanoche'. ¡Una noche perfecta para disfrutar de los mayores éxitos de rock&roll!

El sábado 24 a las 22:00 horas será el turno de Lontreira de subirse al escenario de La Fábrica de Chocolate. Esta banda formada por Adri Coyote, Rotce e Iván Barral de Meis es conocida por fusionar géneros de todo el mundo con raíces gallegas, desde los ritmos caribeños como la cumbia hasta la potencia eléctrica.

El viernes 25 a las 20:00 horas se podrá disfrutar en el Teatro Afundación de un espectáculo de la mejor banda española de tributo a Pink Floyd: Im-Pulse. Un show de más de dos horas y media en el que la banda malagueña interpretará los temas más icónicos del directo de P•U•L•S•E junto a otros grandes éxitos de su carrera.

MusicaV - IV Festival de Música y Jazz

Cartel de la edición de 2026 del festival MusicaV Cedida

A lo largo de todo el mes de octubre, desde el martes 6 hasta el 27, podremos disfrutar de la cuarta edición del Festival de Música y Jazz de la ciudad de Vigo: MusicaV.

Hemos podido disfrutar ya de cuatro citas diferentes, todas ellas a las 20:30 horas, repartidas entre el Teatro Afundación y el Vitruvia Club, donde se darán cita varios artistas y grupos destacados del género de jazz, blues, swing y mucho más.

El día de hoy, jueves 22, actuará el Julia Perminova Trío en Vitruvia Café para hacer disfrutar a todo su público de una fusión magistral entre la escritura, la improvisación y la tradición.

Espectáculo Autocuidado para la vida real

Espectáculo 'Autocuidado para la vida real' Cedida

El viernes 23 a las 20:30 horas tendrá lugar en el Teatro Salesianos el espectáculo Autocuidado para la vida real de Patri Psicóloga y Yolanda Cuevas, donde guiarán a todo su público para que puedan entender, desde el rigor y el humor, la importancia de cuidarse.

Más de una hora de espectáculo-taller en el que las dos psicólogas propondrán ideas y prácticas para que puedas mejorar tu bienestar emocional, te dediques el tiempo que necesitas y le digas adiós a la culpa.

Espectáculo Más vale solo que ciento volando - Revolution de Edu Soto

Cartel de 'Más vale solo que ciento volando Revolution' de Edu Soto Cedida

El viernes 23 a las 22:30 horas el Auditorio Teatro Afundación recibirá a Edu Soto con el espectáculo que pone fin a su trilogía Más vale solo que ciento volando.

En esta ocasión trae hasta el teatro olívico la versión Revolution de su espectáculo, un auténtico despliegue humorístico lleno de monólogos, comedia musical, improvisación y mucha interacción con el público.

Con este show descubriremos cómo son los 'pájaros' que revolotean en la cabeza de Edu Soto. ¿Quieres conocerlos? Entonces apúntate ya y ven a verlo en directo.

Espectáculo Corta el cable rojo - La Comedia más explosiva

'Corta el cable rojo'

El viernes 23 y sábado 24 a las 20:00 horas la comedia más explosiva llega al Teatro Afundación.

Será un gran espectáculo -que ya se ha convertido en un éxito en Madrid- donde se combina la música en directo, proyecciones deslumbrantes y el gran talento de los actores para dar como resultado una de las mejores comedias de la actualidad.

¿Quieres un plan que te mantendrá todo el tiempo al borde del asiento? En ese caso, te recomendamos asistir a Corta el cable rojo. ¡No te arrepentirás!

Vermú Solidario de Bouzas

Cartel del Vermú Solidario de Bouzas Cedida

El sábado 24 desde las 12:00 horas, si el tiempo lo permite, se celebrará una sesión de Vermú Solidario en La Villa, donde los asistentes podrán disfrutar de música en directo del DJ Martin Alec, una selección de artesanía senegalesa y pintura en vivo con Mai Villar.

Espectáculo Alpilpil de Adrián Melero y Lucas Pulido

Cartel del show 'Alpilpil' en Vigo Cedida

El sábado 24 a las 18:30 horas el Teatro Afundación acogerá Alpilpil, un show de sketches de Adrián Melero y Lucas Pulido, quienes nos irán guiando por diferentes situaciones que reflejan la época surrealista en la que vivimos.

Los dos cómicos se pondrán los trajes de diversos personajes de su universo para analizar en clave de humor las noticias más importantes de la semana... Por supuesto, bajo su propio criterio.

¡Apúntate ya a este show que va arrasando por donde pasa!

Espectáculo Coaches de Choque de Oswaldo Digón y Rafa Durán

Espectáculo 'Coaches de choque' Cultura de Galicia

El sábado 24 a las 20:30 horas en el Teatro Salesianos de la ciudad olívica tendrá lugar una nueva cita humorística con Oswaldo Digón y Rafa Durán con su aclamado Coaches de choque.

Si lo que estás buscando es una sesión completa de terapia de impro-choque, donde podrás interactuar directamente con los cómicos, no dudes en hacerte con las entradas.

Espectáculo ¿Dónde estabas entonces? 80/90 Experience!

El Musical ¿Dónde estabas entonces? 80/90 Experience! Cedida

El domingo 25 a las 18:00 horas tendrás la oportunidad de vivir una fiesta inspirada en los años 80 y 90 en el Cine Teatro Salesianos, donde te sumergirás en los éxitos musicales que definieron las discotecas ochenteras y noventeras.

¡Y no solo eso! Sino que la 80/90 Experience! viene con muchas más sorpresas. Empieza recorriendo una exposición de discos de vinilo, walkmans, cintas de cassette, cubos de Rubik, revistas y termina haciéndote fotos en un photocall temático.

¿Te lo vas a perder? Revive los antiguos años 80 y 90 durante toda una tarde-noche.

Espectáculo Un siglo de magia - Homenaje a Disney

Cartel del nuevo espectáculo de homenaje a Disney que llegará este octubre a Vigo Cedida

El domingo 25 a las 12:30 horas llega al Cine-teatro Salesianos el Homenaje a Disney Un siglo de magia, un viaje por todas las canciones y personajes que han acompañado a varias generaciones.

Con una cuidada puesta en escena, vestuario inspirado en el universo Disney y un increíble videomapping inmersivo podremos viajar de nuevo a ese mundo de fantasía que nos acompañó a jóvenes y adultos.

Consigue tus entradas y sumérgete en la magia.

De Ellos Aprendí - El Musical de los Grandes Musicales

Cartel del musical 'De ellos aprendí' Cedida

El domingo 25 a las 17:00 horas tenemos cita en el Auditorio Mar de Vigo con un mágico espectáculo: De Ellos Aprendí, El Musical de los Grandes Musicales, un homenaje a los personajes de películas e historias clásicas de Frozen, Vaiana, El Rey León, Rapunzel y muchos más.

La historia sigue a uno de los personajes más icónicos de Frozen, Anna, quien debe prepararse para convertirse en la reina de Arendelle, pero no sabe cómo. Gracias a este espectáculo descubrirá dónde se encuentra el verdadero poder.

Consigue tus entradas y disfruta de una tarde mágica con toda la familia.

XIV Carrera Solidaria por la Esclerosis Múltiple

Cartel de la edición de 2026 de la Carrera Solidaria por la Esclerosis Múltiple Cedida

El domingo 25 a las 11:00 horas dará inicio una nueva edición de la Carrera Solidaria por la Esclerosis Múltiple con el lema Eu móvome pola Esclerose Múltiple.

La salida y la meta de la prueba estarán situadas en la Alameda Suárez Llanos de Bouzas con dos modalidades competitivas de entre 5 y 10 kilómetros. Además, también tendrá lugar una andaina de 5 kilómetros.