Payasos asesinos, catrinas y vampiros: los disfraces que triunfan este Halloween en Pontevedra

A diez días de la noche más terrorífica del año, los pontevedreses ultiman los detalles de sus disfraces para Halloween. La tienda de disfraces, complementos y decoración para fiestas Don Disfraz supera ya los 3.500 pedidos diarios durante la campaña, un volumen muy superior al registrado en años anteriores a estas alturas.

Aunque las nuevas tendencias, como Michael Jackson, las guerreras de K-pop o el Demogorgon de Stranger Things, se mantienen entre las opciones más populares, este año los clásicos vuelven a ganar protagonismo. Los payasos asesinos, las catrinas, los murciélagos y los vampiros encabezan las ventas de la empresa.

"La combinación refleja cómo conviven las propuestas vinculadas a la música y las series con los personajes que cada año vuelven por Halloween", comenta el gerente de Don Disfraz, Roberto Domínguez.

El ritmo de pedidos es otro de los datos destacados de esta campaña. "Don Disfraz ya supera los 3.500 pedidos diarios, una cifra muy superior a la registrada en campañas anteriores que refleja el creciente interés por disfrazarse en Halloween", explica Domínguez. Para hacer frente al aumento de la actividad, la empresa, que continúa creciendo, ha reforzado su equipo con más de 40 contrataciones eventuales durante la campaña.