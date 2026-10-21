Es oficial: este municipio inaugurará la Navidad el 14 de noviembre con un Papá Noel de 21 metros y 250.000 luces LED

Faltan 65 días para Navidad, pero algunos municipios ya se preparan para esta época llena de magia. Es el caso de Águeda, en Portugal, que dará la bienvenida a la Navidad en unas semanas.

En concreto, la localidad portuguesa inaugurará su programación navideña el próximo sábado 14 de noviembre, casi un mes antes de que Papá Noel y sus elfos repartan regalos a los niños de todo el mundo.

Así es el Papá Noel "más grande del mundo"

La Navidad es una época ideal para disfrutar en compañía de la familia, los amigos y otros seres queridos. Entre los destinos que merece la pena visitar durante estas fechas, Águeda se presenta como una opción perfecta.

Uno de los principales reclamos turísticos de Águeda es su Papá Noel gigante, considerado "el más grande del mundo". Con 21 metros de altura y 250.000 luces LED, la estructura figura en el Guinness World Records y se iluminará por primera vez este 2026 el próximo 14 de noviembre.

Hasta el 10 de enero, vecinos y visitantes podrán disfrutar de la magia de la Navidad en Águeda, que, un año más, contará con otro Papá Noel muy especial: una versión en miniatura que solo puede ser vista a través de un microscopio.

La obra, creada por el artista Willard Wigan, está elaborada con fibras de Kevlar, un material sintético que destaca por su gran resistencia y tolerancia al calor. La pieza se exhibe de forma permanente en la Oficina de Turismo.

Según ha confirmado el Ayuntamiento, Águeda también contará esta Navidad con un gran mercadillo navideño.

Bajo el lema 'Águeda é Natal 2026', habrá una zona dedicada a la actividad comercial, con comida y bebida que aludan a la temporada navideña, así como una zona dedicada a atracciones y artesanía, que completarán el evento y darán servicio a los miles de visitantes que acuden a Águeda en esta época.

Con todo ello, 'Águeda é Natal' se ha consolidado como una de las citas más emblemáticas de la temporada navideña, transformando la ciudad en un espacio lleno de magia, luz y color.

Durante varias semanas, del 14 de noviembre al 10 de enero, Águeda cobrará vida con iluminación festiva, espectáculos callejeros, actividades para toda la familia y un ambiente único.

¿Cómo llegar?

Águeda es un municipio portugués perteneciente al distrito de Aveiro. Desde Vigo, la ruta más rápida pasa por la A-3, con una duración estimada de viaje de 2 horas y 20 minutos.

Para ahorrar el peaje, otra opción es coger la A-28 y hacer parada en Viana do Castelo, cuya decoración navideña también merece una visita. La 'Princesa del Lima' celebrará la Navidad del 7 de noviembre al 12 de enero.