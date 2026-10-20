En este pueblo gallego los vivos y los "muertos" se encuentran por Samaín: Santa Compaña, almas y seres "do máis alá"

El municipio de Allariz, en la provincia de Ourense, volverá a celebrar, un año más, uno de sus eventos más populares: "O Allariz de medo", basado en el tradicional Samaín. La cita será los días 30 y 31 de octubre y, durante todo ese fin de semana, se celebrarán actividades para todos los públicos, entre ellas, teatro, música, y animación en las calles.

Desde la organización, el Concello de Allariz, animan a los visitantes a acercarse al lugar donde, por Samaín, "conviven vivos e mortos" y a disfrutar de la tradición y el misterio, con un poco de miedo. Durante dos días habrá ambientación en las calles de esta localidad ourensana en donde no faltarán "druidas, ánimas, a Santa Compaña, pantasmas, esqueletos e seres do máis alá".

En cuanto a la programación, el viernes, 30 de octubre, se celebrará el espectáculo "Quen dixo medo?" con Peter Punk Pallaso. Se trata de una iniciativa pensada para un público familiar. El mismo día, a partir de las 20:30 horas, será el turno para la Santa Compaña, con Silvardeiras Teatro -por el centro histórico- y, a media noche, la fiesta continuará con una discoteca móvil en la Plaza Mayor.

Ya el sábado, 31 de octubre, la nota musical correrá a cargo de la Batucada Trópico de Grelos, a partir de las 19:30 horas. A las 21:00 horas habrá una nueva oportunidad para ver a la Santa Compaña de Silvardeiras Teatro.