Vigo volverá a celebrar Samaín y el Día de Todos los Santos con visitas guiadas al cementerio de Pereiró

Vigo despedirá en los próximos días el verano y ya se prepara para celebrar Samaín y el Día de Todos los Santos. El Concello ha aprobado la licitación para llevar a cabo las visitas guiadas al cementerio de Pereiró.

"Vamos a retomar las visitas a Pereiró", ha afirmado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación. Según ha avanzado, el proyecto costará 31.000 euros.

Si la licitación se completa, el Concello ofrecerá 1.755 plazas distribuidas en 63 rutas que se desarrollarán en el cementerio de Pereiró durante 21 días. De esta forma, habrá tres turnos cada día.

Estas visitas permitirán conocer la historia de la ciudad, del cementerio, sus panteones y su arquitectura. "Es una joya arquitectónica y una descripción de la historia de la ciudad completamente gratuita", ha afirmado Caballero.