Estos son todos los conciertos que le dan la bienvenida al mes de septiembre 2026 en Vigo
La ciudad olívica anticipa un mes de septiembre cargado de citas musicales llenas de nostalgia
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El mes de septiembre se presenta en la ciudad olívica con un amplio repertorio de citas musicales, entre las que destacan las noches temáticas que homenajean a la época de los años 80 y 90 de la música gallega y española. Entre los grandes invitados de este mes, destacamos a Amistades Peligrosas, Cómplices, Semen Up y Miguel Costas.
Por otro lado, también será un mes especialmente marcado por el sonido urbano contemporáneo. Por un lado, el rapero Hard GZ volverá a cantar en la ciudad que le vio crecer, mientras que el cantante YSY A dará un show inolvidable en una sala Rouge completamente agotada.
5 de septiembre: Amistades Peligrosas
El sábado 5 llega al Muelle de Trasatlánticos el dúo pop de Cristina del Valle y Alberto Comesaña conocido como Amistades Peligrosas. Su actuación forma parte de la noche temática Aquellos Maravillosos Años 90 del festival SON&MAR.
Esta legendaria formación amasa grandes éxitos que marcaron generaciones, como Me quedaré solo o Me haces tanto bien. En la actualidad, Amistades Peligrosas se encuentra de gira por diferentes salas y festivales de España.
Recuerda que la hora de esta actuación todavía no ha sido confirmada, aunque se estima que dé comienzo alrededor de las 21:00 horas.
5 de septiembre: Cómplices
El sábado 5 tendremos un nostálgico encuentro en el Muelle de Trasatlánticos con Cómplices, otro dúo de los 90 que encabeza la noche temática Aquellos Maravillosos Años 90 del festival SON&MAR junto a Amistades Peligrosas.
El dúo Cómplices está formado por Teo Cardalda, exmiembro del reconocido grupo Golpes Bajos, y María Monsonís, su pareja sentimental. Juntos sacaron a la luz temas tan atemporales como Sonrisa plateada, Serás mi cómplice y Dama del río.
Recuerda que la hora de esta actuación todavía no ha sido confirmada, aunque se estima que dé comienzo alrededor de las 21:00 horas.
11 de septiembre: Hard GZ
El viernes 11 a las 20:00 horas el sonido urbano de vanguardia llega al Peirao de Trasatlánticos de la ciudad olívica con el rapero Hard GZ, quien vuelve a su ciudad natal para protagonizar un nuevo espectáculo del ciclo SON&MAR.
Pedro Rubal Iglesias, más conocido por su nombre artístico Hard GZ, debutó con su maqueta Virus en el año 2014 y, desde entonces, no ha dejado de crecer con éxitos nacionales como Volver, Feliz con poco y Cadenas.
¿Estás preparado para disfrutar del rap, trap y reggaetón alternativo con una gran fiesta urbana en el muelle de la ciudad olívica?
12 de septiembre: Semen Up
El sábado 12 a las 18:00 horas haremos un viaje al pasado con el concierto que dará el grupo de pop Semen Up como parte del espectáculo La Movida Viguesa del ciclo SON&MAR.
Esta característica formación viguesa lleva activa desde el año 1983 y goza de un repertorio de canciones lleno de éxitos. Desde Lo estás haciendo muy bien, pasando por Tu novia está loca y terminando con La reina de la fiesta.
No te pierdas esta oportunidad de celebrar con esta banda su 40 Aniversario con un concierto totalmente gratuito en el Muelle de Trasatlánticos.
12 de septiembre: Miguel Costas
El sábado 12 desde las 18:00 horas podremos disfrutar de un concierto inédito del guitarrista Miguel Costas, conocido por haber fundado algunos de los grupos más destacados de la Movida Viguesa, entre ellos Siniestro Total.
Este concierto también formará parte de la noche temática de La Movida Viguesa del ciclo SON&MAR en el Muelle de Trasatlánticos. Podremos disfrutar del gran repertorio de canciones de Miguel Costas, como los de su álbum Costas is back.
¿Estás listo para cantar a pleno pulmón Bailaré sobre tu tumba de Siniestro Total, la versión del cantante de Miña Terra Galega o Soy una punk con Bimba Bosé?
13 de septiembre: YSY A
El domingo 13 a las 21:00 horas la joven sensación de la música urbana YSY A actuará en la sala Rouge ante un público con el aforo completamente agotado.
El cantante Alejo Nahuel Acosta Migliarini, más conocido por su nombre artístico YSY A, es un rapero, compositor y diseñador argentino que lleva a la espalda la vanguardia del sonido trap latino.
Sus éxitos más destacados incluyen Tumbando el Club junto a Neo Pistea y Duki, entre otros artistas; Pastel con Nutella, A por todo y su sesión Vol. 31 junto al productor Bizarrap.
20 de septiembre: Shakibecca Experiencia
El domingo 20 a las 20:00 horas aterriza en el Auditorio Mar de Vigo uno de los mejores tributos a la artista colombiana que a día de hoy sigue conquistando generaciones: la Shakibecca Experiencia.
La artista Rebeca Mailleano encarna la energía, el baile y la voz que tan bien definen a Shakira. Además, para completar esta velada tan especial, Rebeca estará acompañada por la nueva promesa musical Jandy Love, quien interpretará sus canciones en directo.
Una cita que fusiona pop, ritmos latinos y un gran espectáculo que no dejará a nadie indiferente. ¡Hazte ya con tus entradas!
Conciertos de septiembre día a día
- 4 de septiembre: Nacidos Para Bailar en el Peirao de Trasatlánticos
- 4 de septiembre: The Blow Up’s en la La Fábrica de Chocolate Club
- 5 de septiembre: Aquellos Maravillosos 90 en el Peirao de Trasatlánticos
- 5 de septiembre: Debunker en el Transylvania Pub
- 11 de septiembre: IV Festival Vigo MetalHeads en el Transylvania Pub
- 11 de septiembre: Hard GZ en el Peirao de Trasatlánticos
- 11 de septiembre: Lucero & The Plus Push + Snst + Six Leggued Elephant en la sala Supersonic
- 11 de septiembre: Nuntia en la La Fábrica de Chocolate Club
- 12 de septiembre: La Movida Viguesa en el Muelle de Trasatlánticos
- 12 de septiembre: Jorge de León y Juan Jesús Rodríguez en el Teatro Afundación
- 13 de septiembre: Budiño + De Ninghures + Ortiga + Xabier Díaz (Orballo Cultural) en el Peirao de Trasatlánticos
- 13 de septiembre: YSY A en la sala Rouge
- 18 de septiembre: Hoodoo Gurus en la sala MasterClub
- 18 de septiembre: Lluvia + Sanny en A Casa de Arriba
- 19 de septiembre: Bum Motion Club + Comic Sans en Radar Estudios
- 19 de septiembre: The Voice Aeternal + Itinerum en Transylvania Pub
- 19 de septiembre: Invasive presenta: PEAK + La Niña + Phobiacs en La Fábrica de Chocolate Club
- 20 de septiembre: Shakibecca Experiencia en el Auditorio Mar de Vigo
- 26 de septiembre: Guiu Cortés vs El Niño de la Hipoteca en la sala La Pecera
- 26 de septiembre: Runaway - Bon Jovi Tribute en La Fábrica de Chocolate Club
- 27 de septiembre: Sandra Bautista en la sala La Pecera
- 27 de septiembre: O vals das almas secretas de la Orquesta Vigo 430 en el Auditorio Teatro Afundación
- 30 de septiembre: Celso Albelo y Desirée Rancatore en el Teatro Afundación