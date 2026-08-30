Estos son todos los conciertos que le dan la bienvenida al mes de septiembre 2026 en Vigo

Estos son todos los conciertos que dan la bienvenida al mes de septiembre 2026 en Vigo Treintayseis

El mes de septiembre se presenta en la ciudad olívica con un amplio repertorio de citas musicales, entre las que destacan las noches temáticas que homenajean a la época de los años 80 y 90 de la música gallega y española. Entre los grandes invitados de este mes, destacamos a Amistades Peligrosas, Cómplices, Semen Up y Miguel Costas.

Por otro lado, también será un mes especialmente marcado por el sonido urbano contemporáneo. Por un lado, el rapero Hard GZ volverá a cantar en la ciudad que le vio crecer, mientras que el cantante YSY A dará un show inolvidable en una sala Rouge completamente agotada.

5 de septiembre: Amistades Peligrosas

Vuelven Amistades Peligrosas. Cedida por el grupo.

El sábado 5 llega al Muelle de Trasatlánticos el dúo pop de Cristina del Valle y Alberto Comesaña conocido como Amistades Peligrosas. Su actuación forma parte de la noche temática Aquellos Maravillosos Años 90 del festival SON&MAR.

Esta legendaria formación amasa grandes éxitos que marcaron generaciones, como Me quedaré solo o Me haces tanto bien. En la actualidad, Amistades Peligrosas se encuentra de gira por diferentes salas y festivales de España.

Recuerda que la hora de esta actuación todavía no ha sido confirmada, aunque se estima que dé comienzo alrededor de las 21:00 horas.

5 de septiembre: Cómplices

Cómplices Cedida

El sábado 5 tendremos un nostálgico encuentro en el Muelle de Trasatlánticos con Cómplices, otro dúo de los 90 que encabeza la noche temática Aquellos Maravillosos Años 90 del festival SON&MAR junto a Amistades Peligrosas.

El dúo Cómplices está formado por Teo Cardalda, exmiembro del reconocido grupo Golpes Bajos, y María Monsonís, su pareja sentimental. Juntos sacaron a la luz temas tan atemporales como Sonrisa plateada, Serás mi cómplice y Dama del río.

Recuerda que la hora de esta actuación todavía no ha sido confirmada, aunque se estima que dé comienzo alrededor de las 21:00 horas.

11 de septiembre: Hard GZ

Hard GZ actuará el 11 de septiembre en el Muelle de Trasatlánticos de Vigo SON&MAR

El viernes 11 a las 20:00 horas el sonido urbano de vanguardia llega al Peirao de Trasatlánticos de la ciudad olívica con el rapero Hard GZ, quien vuelve a su ciudad natal para protagonizar un nuevo espectáculo del ciclo SON&MAR.

Pedro Rubal Iglesias, más conocido por su nombre artístico Hard GZ, debutó con su maqueta Virus en el año 2014 y, desde entonces, no ha dejado de crecer con éxitos nacionales como Volver, Feliz con poco y Cadenas.

¿Estás preparado para disfrutar del rap, trap y reggaetón alternativo con una gran fiesta urbana en el muelle de la ciudad olívica?

12 de septiembre: Semen Up

Semen Up actuará en La Movida Viguesa. Cedida

El sábado 12 a las 18:00 horas haremos un viaje al pasado con el concierto que dará el grupo de pop Semen Up como parte del espectáculo La Movida Viguesa del ciclo SON&MAR.

Esta característica formación viguesa lleva activa desde el año 1983 y goza de un repertorio de canciones lleno de éxitos. Desde Lo estás haciendo muy bien, pasando por Tu novia está loca y terminando con La reina de la fiesta.

No te pierdas esta oportunidad de celebrar con esta banda su 40 Aniversario con un concierto totalmente gratuito en el Muelle de Trasatlánticos.

12 de septiembre: Miguel Costas

Miguel Costas durante un concierto Foto cedida por el autor

El sábado 12 desde las 18:00 horas podremos disfrutar de un concierto inédito del guitarrista Miguel Costas, conocido por haber fundado algunos de los grupos más destacados de la Movida Viguesa, entre ellos Siniestro Total.

Este concierto también formará parte de la noche temática de La Movida Viguesa del ciclo SON&MAR en el Muelle de Trasatlánticos. Podremos disfrutar del gran repertorio de canciones de Miguel Costas, como los de su álbum Costas is back.

¿Estás listo para cantar a pleno pulmón Bailaré sobre tu tumba de Siniestro Total, la versión del cantante de Miña Terra Galega o Soy una punk con Bimba Bosé?

13 de septiembre: YSY A

YSY, el referente del trap argentino actuará el 13 de septiembre en Sala Rouge Cedida

El domingo 13 a las 21:00 horas la joven sensación de la música urbana YSY A actuará en la sala Rouge ante un público con el aforo completamente agotado.

El cantante Alejo Nahuel Acosta Migliarini, más conocido por su nombre artístico YSY A, es un rapero, compositor y diseñador argentino que lleva a la espalda la vanguardia del sonido trap latino.

Sus éxitos más destacados incluyen Tumbando el Club junto a Neo Pistea y Duki, entre otros artistas; Pastel con Nutella, A por todo y su sesión Vol. 31 junto al productor Bizarrap.

20 de septiembre: Shakibecca Experiencia

Cartel del nuevo espectáculo Shakibecca Experiencia Cedida

El domingo 20 a las 20:00 horas aterriza en el Auditorio Mar de Vigo uno de los mejores tributos a la artista colombiana que a día de hoy sigue conquistando generaciones: la Shakibecca Experiencia.

La artista Rebeca Mailleano encarna la energía, el baile y la voz que tan bien definen a Shakira. Además, para completar esta velada tan especial, Rebeca estará acompañada por la nueva promesa musical Jandy Love, quien interpretará sus canciones en directo.

Una cita que fusiona pop, ritmos latinos y un gran espectáculo que no dejará a nadie indiferente. ¡Hazte ya con tus entradas!

Conciertos de septiembre día a día