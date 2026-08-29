El refugio termal de María Castro: un gran spa de más de 3.000 m2 y aguas de entre 17,5 y 18 °C

Un balneario cuyos orígenes se remontan a 1873 y cuyas aguas tienen indicaciones terapéuticas Balneario de Mondariz y RTVE

Galicia es un auténtico paraíso termal, tal y como lo demuestra la gran cantidad de balnearios que hay repartidos por toda la comunidad. Estos lugares son la oportunidad perfecta para relajarse, desconectar y alejarse de la rutina, algo que la actriz María Castro conoce muy bien, ya que todos los veranos es una usuaria habitual del Balneario de Mondariz (Pontevedra).

La actriz, natural de Vigo, siempre aprovecha para volver a Galicia cuando su profesión se lo permite, para disfrutar en familia de unos días de desconexión y alegría en los que el mar, la naturaleza, la gastronomía y la relajación son lo que engloba sus días.

"Nuestra cita obligada del final del verano"

La gallega compartió en sus redes sociales un vídeo en el que se ve cómo ella y su familia disfrutan de las instalaciones del Balneario de Mondariz, tanto interiores como exteriores, además de comer un buen pulpo y algún que otro marisco, como no podía ser de otra forma al visitar Galicia.

"Gracias Balneario de Mondariz por haberte convertido en nuestra cita obligada del final del verano... Dónde todos nosotros, desde el que ya tiene 80, a la que tiene 2, pasando por los adolescentes, son felices!!!! Y yo también ya solo de verlos!!!!", comentaba.

Aunque admite que es una parada obligatoria de todos los veranos para su familia, no cierra la puerta a acudir en pleno invierno. "Cuanto más frío hace fuera, más se disfruta la piscina de la gándara, la que está al aire libre… que como se puede ver en el vídeo, hemos reposado calentitos dentro, mientras nos llovía en la cabeza!!!", afirma.

Desde 1873 en el corazón de Galicia

Balneario de Mondariz (Pontevedra) Cedida

El Balneario de Mondariz es uno de los grandes referentes del termalismo en Galicia, con una tradición que se remonta a finales del siglo XIX. Sus instalaciones combinan historia, naturaleza y modernos servicios orientados al bienestar y a la desconexión y, por supuesto, adaptados a todos los públicos.

"Ofrece aguas carbogaseosas, bicarbonatadas-cálcicas y ferruginosas. Emanan a una temperatura de entre 17,5 y 18 °C", indican desde la web de balnearios de Galicia. También comentan que, entre sus indicaciones terapéuticas, destacan los problemas del aparato locomotor, trastornos respiratorios, aparato endocrino, estrés y la obesidad.

Uno de sus principales atractivos es el Palacio del Agua, un spa de más de 3.000 metros cuadrados renovado en 2020. Ofrece una experiencia de hasta dos horas con piscina equipada con camas de agua, bancos de hidromasaje, cuellos de cisne, contracorrientes, chorros verticales, géiseres, hidromasajes a diferentes alturas y una gran cascada en lámina de agua.

Palacio del Agua del Balneario de Mondariz Balneario de Mondariz

El recorrido se completa con seis saunas, jacuzzis, pediluvios y una poza exterior de agua caliente.

También destaca el Circuito Celta, de aproximadamente una hora y media, inspirado en la cultura termal celta. Incluye una sauna que recrea las antiguas "Pedras Fermosas". Este circuito no está permitido a menores de 14 años.