O Porriño (Pontevedra) convertirá su biblioteca en la meca del coleccionismo de cromos

La Biblioteca Municipal de O Porriño (Pontevedra) busca consolidarse como un punto de encuentro para todos los vecinos del municipio. Con este objetivo, el Concello organizará quedadas de intercambio de cromos todos los jueves, de 18:00 a 19:00 horas.

El anuncio coincide con el inicio de la nueva temporada futbolística, por lo que los cromos de LaLiga serán previsiblemente los protagonistas de las primeras quedadas, que convertirán la biblioteca en un punto de encuentro para los coleccionistas de cromos.

Ahora bien, la iniciativa está abierta a todo tipo de cromos, desde Pokémon o Marvel hasta los protagonistas de dibujos infantiles y otras colecciones. "Queremos que la Biblioteca Municipal sea un espacio vivo y abierto a todo tipo de actividades e intereses de los vecinos", ha afirmado el alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo.

El objetivo municipal es ofrecer un espacio en el que la infancia, la juventud y los adultos puedan compartir su afición, conocer a otros coleccionistas e intercambiar sus cartas. "Siempre en un ambiente distendido y amigable", añaden desde el consistorio.

Las quedadas comenzarán el próximo jueves 3 de septiembre. A partir de esa fecha, se celebrarán todos los jueves del año, de 18:00 a 19:00 horas. Sólo estará permitido el intercambio de cromos y se prohibirá la compra o venta de los mismos.