El mercadillo ambulante ideal para visitar los martes y viernes de cada mes: 200 puestos de ropa, alimentación y más

Este mercadillo está disponible dos veces a la semana en horario de mañana y muy cerca del mar cangas.gal

Lo que gusta un buen feirón en Galicia es indudable. Estos mercadillos, que forman parte de la cultura y la identidad gallegas, son la oportunidad perfecta para encontrar todo tipo de productos a precios excepcionales.

La mayoría de los municipios gallegos celebran su propio mercadillo, ya sea semanal, quincenal o mensual. En ellos se pueden encontrar numerosos puestos en los que adquirir desde alimentos de proximidad y productos de artesanía, hasta ropa o juguetes.

Cerca de 200 puestos ambulantes

Uno de los puestos del feirón de Cangas (Pontevedra) cangas.gal

Uno de los municipios que mantiene viva la tradición de los feirones es Cangas (Pontevedra), donde el mercado ambulante se celebra por partida doble cada semana. Los martes y viernes por la mañana, la plaza del mercado y sus alrededores se llenan de vecinos, visitantes, puestos de venta y, sobre todo, mucho ambiente.

Es una oportunidad perfecta para quienes buscan productos variados a precios asequibles y disfrutan del carácter tradicional de estos mercados gallegos.

En total, el feirón de Cangas reúne cerca de 200 puestos, convirtiéndose en uno de los grandes puntos de encuentro comercial del municipio. La variedad de productos es uno de sus principales atractivos, ya que en él puedes encontrar prácticamente de todo, desde prendas de ropa, calzado y complementos, a diferentes artículos para el hogar, entre otros.

La alimentación también tiene un papel importante. Los productos de la huerta, frutas y otros alimentos de proximidad hacen que el mercado esté repleto de alimentos locales, frescos y de temporada. Así, es ideal para comprar no solo artículos textiles o para el hogar, sino para aumentar la cesta de la compra sin dejarse un riñón en el intento.

El hecho de que se realice dos días a la semana contribuye a mejorar la actividad comercial de Cangas. Cada martes y viernes este mercado se llena de locales y visitantes atraídos por la gran variedad y tamaño del feirón.

De esta forma, el mercadillo de Cangas es un ejemplo de cómo preservar la identidad y la cultura, reuniendo semana a semana a cientos de personas en torno al comercio, los productos locales y el buen ambiente.