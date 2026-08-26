Pontevedra vuelve a la Edad Media: la Feira Franca celebra sus 25 años con un gran espectáculo inaugural

Pontevedra volverá a viajar a la Edad Media los próximos 4 y 5 de septiembre con la celebración de la vigésimo quinta edición de la Feira Franca, una de las grandes citas del calendario festivo de la ciudad, que este año conmemorará su aniversario con novedades, la ampliación del recinto y un gran espectáculo inaugural creado especialmente para la ocasión.

El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, ha definido la Feira Franca como una gran "romería urbana" que tiene en la participación ciudadana uno de sus principales pilares. El regidor ha destacado la importancia que ha adquirido la celebración tanto entre los pontevedreses como entre los miles de visitantes que se desplazan hasta la ciudad durante esos días.

Lores ha recordado que la fiesta nació vinculada a la recuperación y puesta en valor del centro histórico, en paralelo al proceso de transformación y peatonalización de esta zona de Pontevedra. Veinticinco ediciones después, la Feira Franca se ha convertido en uno de los grandes escaparates turísticos y festivos de la Boa Vila.

La magnitud de esta edición se refleja también en la implicación del comercio y la hostelería. Más de un centenar de establecimientos hosteleros participarán en la celebración y se han autorizado 164 espacios para instalar mesas destinadas a comidas y cenas en la vía pública.

A ellos se sumará un mercado medieval con cerca de un centenar de puestos de artesanía y otros 47 dedicados a la alimentación. El recinto de la fiesta crecerá además este año, incorporando nuevos espacios en dirección a la Alameda.

La expectación ya se deja sentir en el sector turístico. Según los datos trasladados durante la presentación, la ocupación hotelera alcanza el 100% en la comarca, con reservas realizadas en algunos casos desde hace aproximadamente cuatro meses.

Las tabernas, protagonistas de la edición

El hilo conductor de la Feira Franca de 2026 serán "As Tabernas", entendidas no solo como establecimientos, sino como espacios de encuentro, relación social y convivencia en las ciudades medievales.

Entre las novedades más singulares figura también la recuperación de una antigua cerveza artesanal relacionada con el convento de San Bieito, cuya existencia está documentada antes de 1467. La iniciativa, promovida por el actual párroco de Lérez, permitirá incorporar este producto histórico a la celebración.

La organización reforzará además el dispositivo sanitario durante los dos días de fiesta. Debido al cierre del edificio principal del Ayuntamiento, la planta baja de la Casa Consistorial se transformará en un hospital de campaña, con personal médico y de enfermería.

El operativo se completará con ambulancias distribuidas estratégicamente por distintos puntos del recinto, ante la elevada concentración de personas que se espera durante el fin de semana.

"Aldara", el gran estreno para celebrar los 25 años

Uno de los grandes momentos de esta edición llegará el viernes 4 de septiembre, a partir de las 22:00 horas, con el estreno de "Aldara", el espectáculo inaugural diseñado específicamente para el 25 aniversario por la compañía Pablo Méndez Performances.

Su fundador y director, Pablo Méndez, ha explicado que la efeméride ha llevado a la compañía a afrontar una producción de especial complejidad técnica y artística, cuyo montaje comenzará ya el lunes anterior a la celebración.

El espectáculo será completamente original, desde el vestuario y la dramaturgia hasta el diseño escénico, y movilizará a alrededor de un centenar de profesionales. Sobre el escenario participarán 30 artistas procedentes de distintos puntos de España y Europa, con el apoyo de más de una veintena de empresas especializadas en iluminación, sonido y escenografía.