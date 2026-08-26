LEGO Friends llega al Gran Vía de Vigo con una zona de juego de más de 40 metros cuadrados
El centro comercial estrenará este jueves un espacio infantil dedicado a la construcción y sorteará además una escapada familiar a Madrid entre los miembros de su club
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El Centro Comercial Gran Vía de Vigo despedirá el verano con una nueva propuesta de ocio familiar protagonizada por LEGO Friends.
Desde este jueves, 27 de agosto, y hasta el 12 de septiembre, la planta 0 contará con una zona de juego de más de 40 metros cuadrados en la que los más pequeños podrán construir, crear y jugar con diferentes propuestas inspiradas en esta colección de LEGO.
La actividad estará disponible los días 27, 28 y 29 de agosto; 3, 4 y 5 de septiembre; y 10, 11 y 12 de septiembre. Los jueves y viernes abrirá de 17:00 a 21:00 horas, mientras que los sábados funcionará de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.
El acceso estará reservado a las familias pertenecientes al Club de los Disfrutones, que deberán acreditarse y recoger previamente su acceso en el Punto de Información.
La programación se completa con el sorteo de una escapada familiar a Madrid que incluye una experiencia en un parque temático de la ciudad.
Los miembros del Club de los Disfrutones podrán participar de forma gratuita a través de la aplicación del centro comercial hasta el próximo 23 de septiembre.