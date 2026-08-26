LEGO Friends llega al Gran Vía de Vigo con una zona de juego de más de 40 metros cuadrados

El Centro Comercial Gran Vía de Vigo despedirá el verano con una nueva propuesta de ocio familiar protagonizada por LEGO Friends.

Desde este jueves, 27 de agosto, y hasta el 12 de septiembre, la planta 0 contará con una zona de juego de más de 40 metros cuadrados en la que los más pequeños podrán construir, crear y jugar con diferentes propuestas inspiradas en esta colección de LEGO.

La actividad estará disponible los días 27, 28 y 29 de agosto; 3, 4 y 5 de septiembre; y 10, 11 y 12 de septiembre. Los jueves y viernes abrirá de 17:00 a 21:00 horas, mientras que los sábados funcionará de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

El acceso estará reservado a las familias pertenecientes al Club de los Disfrutones, que deberán acreditarse y recoger previamente su acceso en el Punto de Información.

La programación se completa con el sorteo de una escapada familiar a Madrid que incluye una experiencia en un parque temático de la ciudad.

Los miembros del Club de los Disfrutones podrán participar de forma gratuita a través de la aplicación del centro comercial hasta el próximo 23 de septiembre.