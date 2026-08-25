Inesperada visita en Vigo: Piqué se pasea y disfruta de la hostelería local en el centro olívico

Vigo se convierte en ciudad de referencia para las celebridades. Tras las visitas de Jesús Cintora y la influencer Violeta Mangriñán, el exfutbolista del FC Barcelona y máximo accionista del FC Andorra, Gerard Piqué, se suma a la privilegiada lista de visitantes de la urbe gallega.

El empresario catalán visitó este lunes el centro olívico antes del partido que enfrentó al Celta Fortuna contra el club andorrano. Cerca de Príncipe, se dejó fotografiar por la mañana con uno de los trabajadores del Club del Café, que compartió la imagen en sus redes sociales.

Ya por la tarde, pasadas las 19:00 horas, los aficionados celestes lo pudieron observar junto a su pareja, Clara Chía, en la tribuna del estadio municipal de Balaídos. Allí, el exfutbolista vivió momentos de gran alegría tras los dos goles de Hugo López y la decepción tras la remontada celeste.

Captura de pantalla de la imagen de Piqué en Vigo clubdelcafe.es

El filial del Celta de Vigo remontó al FC Andorra tras tres goles en los últimos 10 minutos del encuentro. La poco contundente defensa celeste permitió dos tantos del equipo andorrano, pero los cambios de Fredi Álvarez revolucionaron el partido y lograron darle la vuelta al marcador.