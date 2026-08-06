Toda la programación de las Fiestas del Cristo de Cangas (Pontevedra): Baiuca, Grande Amore y A Duendeneta

Del 21 al 31 de agosto Cangas celebra sus tradicionales Fiestas del Cristo, uno de los grandes puntos de encuentro del verano en O Morrazo. Se trata de once días de intensa programación, con un cartel musical centrado en la cultura gallega con artistas como Baiuca, Grande Amore o Os Vacalouras.

En concreto, el cartel musical al completo se encuentra compuesto por Grande Amore, Baiuca, Rebeliom do Inframundo, Nadie González, Bala, Nékrora, Alana, Nacho · Faia · Lar, A Gramola Gominola, Arrhythmia, Os Vacalouras y A Duendeneta. Esta mezcla de artistas configura una programación en la que conviven la electrónica, el rock, el punk, el rap, la música tradicional, las propuestas familiares y las sesiones festivas.

Además, la música de verbena volverá a ocupar también un lugar destacado en esta edición con la presencia de Nueva Fuerza, Saudade, ASSIA, Gran Parada y Claxxon Tour. La programación incluirá también la I Varada de Gamelas en la playa de A Congorza, con una exhibición de remo, navegación y actividades en torno al patrimonio natural y marinero de la zona.

Entre las citas más simbólicas de este año estará la actuación de la Banda de Música Belas Artes en el Palco de Música de la Alameda, precisamente cuando tanto la formación como el propio palco cumplen cien años. La coincidencia de ambos centenarios convierte el concierto en un encuentro entre música, memoria y patrimonio local alrededor de una entidad profundamente vinculada a la vida cultural de Cangas.

Las fiestas también ofrecerán una amplia programación infantil, con A Gramola Gominola, Teatro Calavera y el espectáculo "A festa da Iguana", además de Dani Blanco (Diáspora Escena) con "As almofadas soñadoras". Música, teatro, humor, títeres, magia, circo, narración oral y propuestas participativas componen un bloque pensado para que el público infantil no sea un mero acompañante, sino que también encuentre su espacio dentro de las fiestas.

Asimismo, a lo largo de los once días volverán a ocupar las calles los cabezudos, los pasacalles, el folclore y las entidades culturales de la villa. El Festival Tromentelo abrirá la programación con una jornada propia, mientras que la comparsa de cabezudos de la A. C. Lembranzas da Ría, el pasacalles con Pataghulhos, el Festival Folclórico País de San Roque y Así Canta Cangas: V Memorial Tucho Perete reforzarán la presencia del tejido asociativo y de las expresiones tradicionales vinculadas a la historia del Cristo.

En cuanto a la programación religiosa, los actos alrededor del Cristo del Consuelo y de la Virgen del Carmen mantendrán su peso dentro de la celebración: el lanzamiento de fuegos, el pregón, la Queima de Damas e Galáns, la misa solemne, la procesión, el canto del Himno del Cristo, la Salve Marinera y el espectáculo pirotécnico. En el Día del Carmen se celebrará además el homenaje a la Virgen del Carmen y a las gentes del mar, organizado por la Cofradía de la Misericordia Gremio de Mareantes con la colaboración del Ayuntamiento de Cangas, en un acto que volverá a situar en el centro la cultura marinera y la memoria de las personas vinculadas al mar.

La imagen de las Fiestas del Cristo 2026, obra de Iago Comedeiro, seguirá acompañando toda la comunicación de esta edición con una propuesta visual alegre, festiva y construida a partir de elementos reconocibles de la identidad canguesa. El Reloj de Guitián, el mar, O Facho, los fuegos artificiales, el Palco de la Alameda Vella, los cabezudos, el sol de la bandera de Cangas, la danza de Darbo, la sirena del Galeón, la caracola de Donón y la música tradicional forman parte de un cartel en el que los colores de la villa también tienen un papel protagonista.