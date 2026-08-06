Mar de Ons ofrece una experiencia única para ver la lluvia de estrellas desde el mar

Mar d Ons ofrece una experiencia única para ver la lluvia de estrellas desde el mar Mar de Ons

La noche del jueves 13 de agosto, la naviera Mar de Ons organiza, un año más, su servicio especial desde Vigo y Cangas para contemplar las Lágrimas de San Lorenzo desde el mar, en aguas próximas al Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.

Según explican desde la compañía, la experiencia coincidirá con una noche especialmente favorable para la contemplación del firmamento gracias a la ausencia de Luna.

Durante el recorrido, los participantes realizarán una observación guiada del cielo nocturno acompañados por un monitor Starlight, que explicará el origen de las Perseidas e identificará las principales constelaciones y asterismos visibles en esta época del año, además de acercar a los asistentes a la mitología del cielo de verano y a las referencias utilizadas tradicionalmente para orientarse mediante las estrellas.

Las aguas próximas al Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia cuentan con la certificación Destino Turístico Starlight, un reconocimiento obtenido en 2016 que distingue a aquellos espacios que reúnen unas condiciones excepcionales para la observación del cielo nocturno.

El horario de salida es desde Cangas a las 22:00 horas y desde Vigo a las 23:00 horas. La experiencia tendrá una duración aproximada de tres horas y las reservas ya pueden realizarse a través de la página web oficial de la naviera.