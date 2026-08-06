Abraham Mateo, O Marisquiño y mucho más: Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Vigo
La ciudad olívica le da la bienvenida al mes de agosto con un concierto inédito de Abraham Mateo y la celebración del festival urbano gratuito O Marisquiño
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El segundo fin de semana del mes de agosto aterriza con algunos de los eventos más esperados de la temporada. Por un lado, los conciertos de Castrelos presentarán un concierto inédito de Abraham Mateo, conocido por ser una de las voces españolas más relevantes de la actualidad, autor del legendario Señorita y otros éxitos, como Quiero decirte o Clavaíto.
Por otro lado, la playa de Samil acogerá el gran festival urbano gratuito conocido como O Marisquiño. Desde la jornada de hoy, jueves 6, hasta el domingo 9, la ciudad olívica se convertirá en el epicentro de la cultura urbana y deportiva con una serie de exhibiciones, torneos y conciertos de artistas tan relevantes como L0rna, Fresquito y Mango, El Virtual y muchos más.
Espectáculos de Castrelos
Los conciertos de Castrelos le dan la bienvenida al mes de agosto en la ciudad olívica con un repertorio de artistas y bandas que nadie querrá perderse.
Tras haber recibido a artistas del calibre de Deep Purple, Molotov y Chayanne durante julio, volvemos este mes con otras citas de artistas reconocidos mundialmente como Abraham Mateo, The Corrs, Viva Suecia e Iván Ferreiro.
La programación completa de este fin de semana:
Viernes, 7 de agosto: Abraham Mateo
El viernes 7 a las 22:00 horas llega al Auditorio de Castrelos uno de los artistas más icónicos de la música española, Abraham Mateo. El artista viaja entre el pop latino, la balada y el R&B. Sus más recientes singles, Quiero decirte y Clavaíto ft Chanel, han declarado a Abraham Mateo como un artista atemporal en la música española.
- Hora: 20:00
- Precio: 10 euros
Domingo, 9 de agosto: Ópera Nabucco
El domingo 9 se podrá disfrutar en directo de la tragedia lírica basada en la historia del Antiguo Testamento y en la obra Nabuchodonosor de Anicète Bourgeois y Francis Cornue. La obra de Verdi fue un gran éxito en su tiempo, el cual marcó el inicio de su carrera como compositor de óperas.
- Hora: 22:00
- Precio: Gratuito
O Marisquiño
El festival de deporte y cultura urbana conocido como O Marisquiño vuelve un año más a la Playa de Samil y sus alrededores durante la jornada del día de hoy, jueves 6, viernes 7, sábado 8 y domingo 9.
Una vez más, las calles olívicas se llenarán de artistas de calle y deportistas urbanos que protagonizarán una serie de exhibiciones, competiciones y demostraciones.
Otro de los puntos clave de O Marisquiño son las actuaciones musicales gratuitas que tendrán lugar en la Playa de Samil.
El cartel completo de actuaciones de la edición de 2026:
Jueves, 6 de agosto
La Plaza
- 20:00 horas - Monk Blues Band
Viernes, 7 de agosto
Son Estrella Galicia
- 22:30 horas - High Paw
- 00:10 horas - Rebeliom do Inframundo
- 01:35 horas - El Virtual
La Plaza
- 22:00 horas - Lkina B2B Dnatalie J
- 23:00 horas - Weisheit B2B Tesa
- 00:30 horas - Klin Klop
Sunset
- 13:00 horas - DJ Buzo
- 20:00 horas - Nina Ban
- 22:00 horas - Fermo DJ
Oasis (Píntega Sistema de Son)
- 22:00 horas - Ital Roots
- 23:45 horas - Chapamama Crew
- 01:30 horas - Nahno Selectah
- 02:00 horas - Píntega
Sábado, 8 de agosto
Son Estrella Galicia
- 22:30 horas - Nueva Apóstol
- 23:45 horas - VVV (Trippin' You)
- 01:00 horas - Nusar3000
- 02:00 horas - LG1DO
La Plaza
- 22:00 horas - Gas Clube: Frau Troffea
- 23:00 horas - Noia
- 00:30 horas - Pálida
Sunset
- 13:00 horas - DJ Rapante
- 20:00 horas - DJ Buzo
- 22:00 horas - Christian Penelas
Oasis (Píntega Sistema de Son)
- 22:00 horas - Raquel Plata
- 22:45 horas - Double Iago's
- 23:50 horas - Lu Ko Ala B2B Nahno Selectah
- 01:00 horas - Luv Messenger Sound
Domingo, 9 de agosto
Son Estrella Galicia
- 22:30 horas - Candi
- 23:50 horas - Fresquito y Mango
- 01:20 horas - West SRK
- 02:15 horas - L0rna
La Plaza
- 10:00 horas - DMC
- Red Wine
- DJ ND
- DJ Pimp
- DJ Stereossauro
- 22:00 horas - Rei Tier
- 23:00 horas - BB. WAV & Mahia
- 00:30 horas - Violet
Sunset
- 13:00 horas - Anahí
- 20:00 horas - Fermo DJ
- 22:00 horas - DJ Buzo
Oasis (Píntega Sistema de Son)
- 22:00 horas - Nahno Selectah
- 23:00 horas - Chalart58 & Matah
- 00:30 horas - Píntega
Fiestas de San Salvador de Teis
El barrio olívico de Teis celebra por todo lo alto sus fiestas en honor a San Salvador durante el jueves 6 y viernes 7. Serán dos intensas jornadas en las que se podrá disfrutar de música en directo, gastronomía, procesiones, actividades infantiles y mucho más.
Jueves, 6 de agosto
- 10:00 horas - Lanzamiento de bombas
- 12:00 horas - Misa mayor y procesión
- 18:00 horas - Espectáculo infantil, actividades acuáticas y pintacaras
- 22:00 horas - Actuación del grupo JB Son con tirada de fuegos
- 00:00 horas - Verbena con La Conexión
Viernes, 7 de agosto
- 17:00 horas - Cucañas del Club Ciclista de Teis
- 19:00 horas - Fiesta de la Espuma
- 22:00 horas - Orquesta Magos
- 23:00 horas - Grupo Ritmo
Fiestas de San Mamede de Zamáns
El barrio olívico de Zamáns celebra sus fiestas el sábado 7 desde las 20:00 horas.
Las celebraciones darán inicio con una misa cantada Coral Polifónica de Zamáns. Acto seguido, se podrá disfrutar de una actuación del Grupo de Gaitas Xinela.
A las 22:00 horas será cuando actúe Miguel Cerqueira, quien dará paso a una gran verbena a cargo de La Pachanguita discomóvil y DJ Fercho.