Abraham Mateo, O Marisquiño y mucho más: Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Vigo Quincemil

El segundo fin de semana del mes de agosto aterriza con algunos de los eventos más esperados de la temporada. Por un lado, los conciertos de Castrelos presentarán un concierto inédito de Abraham Mateo, conocido por ser una de las voces españolas más relevantes de la actualidad, autor del legendario Señorita y otros éxitos, como Quiero decirte o Clavaíto.

Por otro lado, la playa de Samil acogerá el gran festival urbano gratuito conocido como O Marisquiño. Desde la jornada de hoy, jueves 6, hasta el domingo 9, la ciudad olívica se convertirá en el epicentro de la cultura urbana y deportiva con una serie de exhibiciones, torneos y conciertos de artistas tan relevantes como L0rna, Fresquito y Mango, El Virtual y muchos más.

Espectáculos de Castrelos

El cantante Abraham Mateo será una de las grandes citas de Castrelos de este mes Cedida

Los conciertos de Castrelos le dan la bienvenida al mes de agosto en la ciudad olívica con un repertorio de artistas y bandas que nadie querrá perderse.

Tras haber recibido a artistas del calibre de Deep Purple, Molotov y Chayanne durante julio, volvemos este mes con otras citas de artistas reconocidos mundialmente como Abraham Mateo, The Corrs, Viva Suecia e Iván Ferreiro.

La programación completa de este fin de semana:

Viernes, 7 de agosto: Abraham Mateo

El viernes 7 a las 22:00 horas llega al Auditorio de Castrelos uno de los artistas más icónicos de la música española, Abraham Mateo. El artista viaja entre el pop latino, la balada y el R&B. Sus más recientes singles, Quiero decirte y Clavaíto ft Chanel, han declarado a Abraham Mateo como un artista atemporal en la música española.

Hora : 20:00

: 20:00 Precio: 10 euros

Domingo, 9 de agosto: Ópera Nabucco

El domingo 9 se podrá disfrutar en directo de la tragedia lírica basada en la historia del Antiguo Testamento y en la obra Nabuchodonosor de Anicète Bourgeois y Francis Cornue. La obra de Verdi fue un gran éxito en su tiempo, el cual marcó el inicio de su carrera como compositor de óperas.

Hora : 22:00

: 22:00 Precio: Gratuito

O Marisquiño

Cartel de la edición de 2026 de O Marisquiño O Marisquiño

El festival de deporte y cultura urbana conocido como O Marisquiño vuelve un año más a la Playa de Samil y sus alrededores durante la jornada del día de hoy, jueves 6, viernes 7, sábado 8 y domingo 9.

Una vez más, las calles olívicas se llenarán de artistas de calle y deportistas urbanos que protagonizarán una serie de exhibiciones, competiciones y demostraciones.

Otro de los puntos clave de O Marisquiño son las actuaciones musicales gratuitas que tendrán lugar en la Playa de Samil.

El cartel completo de actuaciones de la edición de 2026:

Jueves, 6 de agosto

La Plaza

20:00 horas - Monk Blues Band

Viernes, 7 de agosto

Son Estrella Galicia

22:30 horas - High Paw

00:10 horas - Rebeliom do Inframundo

01:35 horas - El Virtual

La Plaza

22:00 horas - Lkina B2B Dnatalie J

23:00 horas - Weisheit B2B Tesa

00:30 horas - Klin Klop

Sunset

13:00 horas - DJ Buzo

20:00 horas - Nina Ban

22:00 horas - Fermo DJ

Oasis (Píntega Sistema de Son)

22:00 horas - Ital Roots

23:45 horas - Chapamama Crew

01:30 horas - Nahno Selectah

02:00 horas - Píntega

Sábado, 8 de agosto

Son Estrella Galicia

22:30 horas - Nueva Apóstol

23:45 horas - VVV (Trippin' You)

01:00 horas - Nusar3000

02:00 horas - LG1DO

La Plaza

22:00 horas - Gas Clube: Frau Troffea

23:00 horas - Noia

00:30 horas - Pálida

Sunset

13:00 horas - DJ Rapante

20:00 horas - DJ Buzo

22:00 horas - Christian Penelas

Oasis (Píntega Sistema de Son)

22:00 horas - Raquel Plata

22:45 horas - Double Iago's

23:50 horas - Lu Ko Ala B2B Nahno Selectah

01:00 horas - Luv Messenger Sound

Domingo, 9 de agosto

Son Estrella Galicia

22:30 horas - Candi

23:50 horas - Fresquito y Mango

01:20 horas - West SRK

02:15 horas - L0rna

La Plaza

10:00 horas - DMC Red Wine DJ ND DJ Pimp DJ Stereossauro

22:00 horas - Rei Tier

23:00 horas - BB. WAV & Mahia

00:30 horas - Violet

Sunset

13:00 horas - Anahí

20:00 horas - Fermo DJ

22:00 horas - DJ Buzo

Oasis (Píntega Sistema de Son)

22:00 horas - Nahno Selectah

23:00 horas - Chalart58 & Matah

00:30 horas - Píntega

Fiestas de San Salvador de Teis

Cartel de la edición 2026 de las Fiestas de San Salvador de Teis Cedida

El barrio olívico de Teis celebra por todo lo alto sus fiestas en honor a San Salvador durante el jueves 6 y viernes 7. Serán dos intensas jornadas en las que se podrá disfrutar de música en directo, gastronomía, procesiones, actividades infantiles y mucho más.

Jueves, 6 de agosto

10:00 horas - Lanzamiento de bombas

12:00 horas - Misa mayor y procesión

18:00 horas - Espectáculo infantil, actividades acuáticas y pintacaras

22:00 horas - Actuación del grupo JB Son con tirada de fuegos

00:00 horas - Verbena con La Conexión

Viernes, 7 de agosto

17:00 horas - Cucañas del Club Ciclista de Teis

19:00 horas - Fiesta de la Espuma

22:00 horas - Orquesta Magos

23:00 horas - Grupo Ritmo

Fiestas de San Mamede de Zamáns

Cartel de la edición 2026 de San Mamede de Zamáns Cedida

El barrio olívico de Zamáns celebra sus fiestas el sábado 7 desde las 20:00 horas.

Las celebraciones darán inicio con una misa cantada Coral Polifónica de Zamáns. Acto seguido, se podrá disfrutar de una actuación del Grupo de Gaitas Xinela.

A las 22:00 horas será cuando actúe Miguel Cerqueira, quien dará paso a una gran verbena a cargo de La Pachanguita discomóvil y DJ Fercho.