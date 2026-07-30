¿Qué planes hacer este fin de semana en Vigo? Chayanne, Fiesta de la Cerveza y mucho más Quincemil

El artista latinoamericano de reconocimiento mundial, Chayanne, será el encargado de poner el broche de oro al mes de julio en la ciudad olívica. Pero los conciertos y espectáculos de Castrelos no finalizan en agosto, sino que continuaremos con este ciclo con una Noche de Zarzuela abierta a todo el público.

Otros eventos de los que se podrán disfrutar a lo largo de este fin de semana son de la tercera edición de la Fiesta de la Cerveza, la última semana de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión y de la celebración anual de la Festa do Monte de Beade, una jornada llena de música en directo.

Espectáculos de Castrelos

Chayanne será uno de los grandes artistas que actuarán este verano en Castrelos Cedida

Los conciertos de Castrelos continúan con su programación durante este fin de semana. En esta ocasión, nos espera una cita que alterna cultura, música y uno de los artistas más emblemáticos de nuestra era:

Jueves, 30 de julio: Chayanne

El cantautor puertorriqueño Chayanne, considerado como una de las figuras más importantes de la música latina, estará a finales de mes en el Auditorio de Castrelos. Visitará la ciudad olívica como parte de su Bailemos Otra Vez Tour 2026 y protagonizará un emocionante concierto donde interpretará sus éxitos de siempre.

Hora : 22:30

: 22:30 Precio: 15 euros

Sábado, 1 de agosto: Noche de Zarzuela

El espectáculo de Noche de Zarzuela tendrá lugar el sábado 1 y promete una noche llena de emoción, música y tradición. El show hará un gran viaje por las piezas más icónicas de la zarzuela. Se podrá disfrutar de un amplio elenco de solistas, coro, músicos y un cuerpo de baile profesional.

Hora : 22:00

: 22:00 Precio: Gratuito

Feira do Libro Antigo e de Ocasión de Galicia

Cartel de la edición 2026 de la Feira do Libro Antigo e de Ocasión Concello de Vigo

La 35.ª edición de la Feira do Libro Antigo e de Ocasión de Galicia, celebrada en la Praza de Compostela de la ciudad olívica, culminará este domingo 2 de agosto. Estos son los últimos días que se podrá visitar esta tradicional feria, ¡así que haz un hueco en tu agenda para no perdértela!

Un año más, se podrá disfrutar de diferentes opciones de libros descatalogados, rarezas y tesoros bibliográficos a precios populares.

El horario de la feria será de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

III Fiesta de la Cerveza

Cartel de la edición 2026 de la Fiesta de la Cerveza Cedida

Desde el viernes 31 hasta el domingo 2 se podrá disfrutar de la tercera edición de la Fiesta de la Cerveza artesanal nacional e internacional en la Explanada del Náutico.

Todos los interesados en asistir a esta fiesta gratuita podrán disfrutar de una cuidada selección de cervezas de todo el mundo. Además, para completar la experiencia habrá disponible una Zona Gastro, música en directo,sorteos a lo largo de todas las jornadas y una Zona Infantil.

El cartel de los artistas que se encargarán de amenizar esta fiesta cervecera:

Viernes, 31 de julio

13:00 horas - Tony Delgado Trio

19:00 horas - Antifrágil

22:00 horas - Rayanos

Sábado, 1 de agosto

13:00 horas - Chiskeiro

19:00 horas - Edgar Allan Pop

22:00 horas - Ksais

Domingo, 2 de agosto

13:00 hora - Karma Animal

19:00 horas - Seitura

22:00 horas - The Twinpims

Carnaval de Verano en Zamáns

Cartel de la edición de 2026 del Carnaval de Verano de Zamáns Cedida

El sábado 1 a partir de las 00:00 horas la parroquia olívica de Zamáns volverá a celebrar en su Parque Forestal la fiesta de Carnaval de Verano, una gran celebración que le da la bienvenida al mes de agosto con la música de DJ Fercho, DJ Brokktt y DJ Pity.

Elite Fight League

Cartel de la edición de 2026 de Elite Fight League Cedida

El Recinto Ferial de Vigo IFEVI dedicará toda la jornada del sábado 1 a los deportes de contacto, que reunirán en una misma cartelera los combates de MMA y K-1.

Serán ocho enfrentamientos en total, los cuales darán inicio a las 21:30 horas y se alargarán hasta la madrugada.

Travesía a Nado Ría de Vigo

Cartel de la edición de 2026 de la Travesía a Nado Ría de Vigo Cedida

El sábado 1 se celebrará una nueva edición de la Travesía a Nado Ría de Vigo, conocida por ser la única prueba en la ría de Vigo puntuable para el Circuito Galego de Augas Abertas.

Habrá tres categorías diferentes: la élite junto a la máster/popular y la escolar.

Las dos primeras saldrán a las 16:00 horas y realizarán un recorrido en línea recta desde la playa de O Con en Moaña hasta la dársena interior del Real Club Náutico, siendo esto un total de 3.700 metros.

La prueba escolar constará de dos vueltas a la dársena interior del Real Club Náutico, dando lugar a un total de 400 metros.

Festa do Monte de Beade

Cartel de la edición 2026 de la Festa do Monte Cedida

El domingo 2 tendrá lugar una nueva edición de la Festa do Monte de Beade en el Parque Forestal de Beade, una gran celebración que celebra por todo lo alto el inicio del verano en Vigo.

La programación completa: