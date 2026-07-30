Confirmado: el parque acuático de montaña más grande de la Península abre hasta septiembre desde 11,80 euros

Los parques acuáticos son el mejor plan para disfrutar en familia y combatir el calor del verano. Entre las opciones disponibles, el Parque Acuático de Amarante se ha consolidado como uno de los favoritos.

Situado en el norte de Portugal, el recinto abrió sus puertas el pasado 29 de mayo y permanecerá operativo hasta el 13 de septiembre.

Toboganes con 135 metros de descenso, una piscina de olas y mucho más

Parque Acuático de Amarante Parque Acuático de Amarante (web)

Portugal es para los gallegos uno de los destinos preferidos por su proximidad geográfica, y con el inicio de la temporada estival, los parques acuáticos del norte del país vuelven a convertirse en una de las alternativas más demandadas.

Situado a unos 140 kilómetros de la frontera con Galicia, el Parque Acuático de Amarante, considerado el parque acuático de montaña más grande de la Península, se encuentra plenamente operativo para recibir visitantes durante el verano 2026.

Entre sus principales atracciones sobresalen varios toboganes no aptos para personas con vértigo.

Mientras 'Monster Lous' ofrece un descenso con 135 metros de bajada, 'Space Hole' es un tobogán de 65 metros con el que descubrir un gran "agujero espacial" al final de la ruta y 'Vertigen' es otro mega tobogán con 15 metros de altura y 44 metros de largo en caída libre.

Con 94 metros de largo y un recorrido completamente abierto, el 'Tobogán Compacto' es una de las atracciones más rápidas del complejo portugués. También merece una mención especial el 'Aquatube', que cuenta con un trazado de longitud similar.

El Parque Acuático de Amarante, que se extiende a lo largo de 44.000 metros cuadrados, alberga además otras zonas acuáticas para el disfrute y el descanso, entre ellas una piscina con cascada de piedra y otra con olas, chorros de agua, toboganes infantiles y un espacio verde con un pequeño lago.

Los visitantes pueden, además, alquilar tumbonas, sombrillas, casilleros y cajas fuertes para disfrutar de una jornada con todas las comodidades. Además, el complejo cuenta con un restaurante con perritos calientes, bocadillos, pizzas y empanadillas, entre otras opciones.

Horarios y precios del Parque Acuático de Amarante

Parque Acuático de Amarante

El Parque Acuático de Amarante, que permanecerá abierto hasta el próximo 13 de septiembre, cuenta con un amplio horario para aprovechar al máximo la jornada. Las instalaciones abren de 10:00 a 19:00 horas, aunque durante el mes de junio el cierre se adelanta a las 18:30 horas.

Las entradas adquiridas a través de internet son siempre más económicas, aunque su precio es variable según la demanda. La entrada general está disponible desde 18,10 euros, mientras que los niños de entre 4 y 10 años pagan desde 11,80 y los menores de 3 años tienen acceso gratuito.

Por su parte, las entradas en taquilla tienen un precio de 25,90 euros para los adultos y de 16,90 euros para los menores. Durante el mes de agosto, estas tarifas se incrementan 1 euro, y el precio de la entrada no incluye servicios adicionales como el alquiler de tumbonas.