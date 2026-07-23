¿Qué tiene PortAmérica para que 60.000 personas vuelvan cada edición? Razones por las que cada año atrae a más gente

Hay festivales a los que se va a escuchar música. Otros en los que la gastronomía tiene un papel protagonista. Algunos apuestan por convertirse en una experiencia completa y otros buscan dejar una huella positiva en el territorio que los acoge.

PortAmérica ha conseguido reunir todo eso en un mismo lugar y, después de cerrar su decimocuarta edición con 60.000 asistentes, vuelve a demostrar por qué se ha convertido en una de las citas culturales imprescindibles del verano en Galicia.

Dani Martín en PortAmérica 2026 Cedida

El cartel reunió a más de cuarenta artistas nacionales e internacionales, con nombres como Dani Martín, Rigoberta Bandini, Hombres G, Amaia, Xoel López, Eliades Ochoa, Grande Amore, Fillas de Cassandra o The Rapants.

Una programación capaz de atraer a públicos muy diferentes y que convierte al festival en una de esas pocas citas en las que es posible pasar de un gran concierto a una experiencia gastronómica de primer nivel sin salir del recinto.

Un cartel musical para todos los públicos

Una de las claves del éxito de PortAmérica está, precisamente, en su capacidad para construir un cartel plural. El festival combina grandes nombres de la música nacional con artistas internacionales y una importante presencia de grupos gallegos, creando una programación que permite disfrutar tanto de grandes conciertos como de propuestas menos habituales dentro del circuito de festivales.

Pero la experiencia no termina en los dos grandes escenarios. El Escenario Azucreira volvió a ampliar la programación con propuestas de baile, DJs y actuaciones vinculadas a la inclusión, como La Magia del Color de Down Vigo, además de la participación del Grupo de Baile Sénior de la UNED Pontevedra y las coreografías ganadoras del Premio PortAmérica de Vigo Porté.

La gastronomía comparte protagonismo con la música

Si hay un elemento que hace que PortAmérica sea diferente a la mayoría de festivales, es su apuesta por la gastronomía. Aquí la comida no es simplemente una alternativa para cenar entre concierto y concierto: forma parte de la identidad del evento y tiene un protagonismo comparable al de la música.

El gran ejemplo es el ShowRocking, el espacio gastronómico comisariado por el chef gallego Pepe Solla. En esta edición reunió a 38 chefs nacionales e internacionales que en conjunto, suman 22 Estrellas Michelin, 2 Estrellas Verdes y 7 reconocimientos Bib Gourmand.

ShowRocking Portamérica 2026 Cedida

Durante los tres días del festival, los asistentes pudieron degustar 68 tapas creadas especialmente para la ocasión y disfrutar de una experiencia gastronómica que convierte la alta cocina en un espectáculo accesible para miles de personas. Además, el espacio volvió a contar con actuaciones sorpresa y propuestas maridadas con cerveza Milnueve y Blue Label de Johnnie Walker.

A esto se suma Queixiviño, una iniciativa impulsada por AGACAL y Experiencias de Calidade de Galicia que pone en valor los vinos y quesos gallegos. El resultado es una propuesta que conecta el talento de grandes chefs con el producto y la identidad del territorio.

Un festival que no se queda en la música

Otra de las grandes fortalezas de PortAmérica es que la experiencia no se limita a los escenarios. Las presentaciones literarias de FNAC, con autores como Manuel Jabois y Nacho Carretero, los encuentros con artistas y cocineros, los talleres de sostenibilidad y las actividades para diferentes públicos convierten el recinto en un espacio cultural mucho más amplio.

FNAC X PORTAMÉRICA 2026 Cedida

En un momento en el que los grandes eventos buscan reducir su impacto ambiental, PortAmérica ha optado por integrar la sostenibilidad dentro de su propia forma de entender la cultura. El proyecto combina medidas ambientales con iniciativas de inclusión, accesibilidad y colaboración con el territorio.

Entre sus iniciativas se encuentra ‘Unha Entrada, Unha Árbore’, que impulsa jornadas de reforestación con especies autóctonas junto a la Fundación PortAmérica, además de acciones como la retirada de 99 kilos de residuos en Caldas de Reis junto a Mares Circulares.

El proyecto mantiene una estrecha relación con entidades sociales y del entorno, entre ellas Arela, Down Vigo, EVD Galicia, Fundación Menela, Alento, AECC y ASPACE. Este año, la recaudación de los aparcamientos, que ascendió a 4.412,87 euros, fue destinada íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Por eso, quizá la pregunta no sea tanto si PortAmérica es o no de los mejores festivales a nivel nacional del verano, sino qué otros festivales permiten escuchar a Amaia, comer una tapa de un chef con Estrella Michelin, asistir a una presentación literaria, disfrutar del festival con los más pequeños de la casa y todo esto en un proyecto que apuesta por la sostenibilidad y la inclusión.

Esa mezcla es, precisamente, lo que ha convertido a PortAmérica en mucho más que un festival de música. Una experiencia cultural completa, con identidad propia y capacidad para atraer cada año a miles de personas a Portas.

Y todo apunta a que su próxima edición será todavía más especial: en 2027 el proyecto celebrará su XV aniversario, después de haber sido declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público.