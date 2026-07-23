Estos son todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Vigo para despedirte del mes de julio Quincemil

La ciudad olívica presenta un fin de semana de lo más movido. Uno de los planes ideales para combatir el calor del fin de semana es el espectáculo del ciclo de Castrelos que tendrá lugar el viernes 24: la representación en vivo de la ópera Carmen.

Paralelamente, se celebrarán varias fiestas patronales de barrios olívicos, entre las que destacan las fiestas de Santa Ana de Beade y las de Santiago Apóstol de Bembrive. También podremos disfrutar de la Festa da Sardiña de Teis y de las últimas jornadas del Festival Folclórico Internacional de Vigo.

Espectáculos de Castrelos

Cartel de la representación de la ópera 'Carmen' Cedida

Una semana más, los conciertos y espectáculos en vivo reunirán en el Auditorio de Castrelos a miles de ciudadanos de la ciudad olívica con ganas de cantar, bailar y pasarlo en grande. Durante este fin de semana tan solo tenemos programado un espectáculo, pero también promete no dejar a nadie indiferente.

La representación de la ópera Carmen tendrá lugar el viernes 24 a las 22:00 horas. Será un show completamente gratuito y con entrada libre hasta completar aforo.

Este espectáculo es una representación en vivo de la obra maestra de Georges Bizet. Gracias a ella, han sonado alrededor del mundo melodías como La Habanera o La marcha del toreador.

Debido a los temas que se tratan en la ópera Carmen y su extensión, será una función mayormente dedicada a un público adulto.

Feira do Libro Antigo e de Ocasión de Galicia

Cartel de la edición 2026 de la Feira do Libro Antigo e de Ocasión Concello de Vigo

La 35.ª edición de la Feira do Libro Antigo e de Ocasión de Galicia ya ha aterrizado en la Praza de Compostela de la ciudad olívica el pasado viernes 17 de julio. Durante estas dos semanas podremos seguir disfrutando de esta feria tradicional, pues culminará el próximo domingo 2 de agosto.

Un año más, se podrá disfrutar de diferentes opciones de libros descatalogados, rarezas y tesoros bibliográficos a precios populares.

El horario de la feria será de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Fiestas de Santa Ana de Beade

Cartel de la edición 2026 de las Fiestas de Santa Ana de Beade Cedia

La parroquia olívica de Beade celebrará desde el viernes 24 hasta el lunes 27 sus tradicionales Fiestas de Santa Ana con un amplio programa pensado para todo tipo de público.

Viernes, 24 de julio

18:00 horas - Funeral por los difuntos de la parroquia

Sábado, 25 de julio

10:00 horas - Misa rezada y pasacalles a cargo de la Banda de Música Unión Musical de Coruxo y la Banda de Cornetas, Gaitas y Tambores Ría de Vigo

y la 13:30 horas - Concierto de la Unión Musical de Coruxo

18:00 horas - Festa Holi, fiesta de la Espuma y juegos de agua gratuitos

22:00 horas - Verbena con el Grupo Alkar y el Grupo Ritmo

Domingo, 26 de julio

10:00 horas - Misas rezadas

11:00 horas - Misas rezadas

13:30 horas - Concierto de la Banda Escola de Música de Beade

21:00 horas - Concierto de la banda local

22:00 horas - Verbena con la orquesta Miramar y La Banda de Ayer

y 00:00 horas - Tirada de fuegos artificiales

Lunes, 27 de julio

12:15 horas - Pasacalles de la Banda de Música Unión Musical de Guláns

13:30 horas - Concierto de la Banda de Música Unión Musical de Guláns

18:00 horas - Pintacaras, juegos de madera, actividades gratuitas

22:00 horas - Verbena con Los Players y el Grupo América de Vigo

Festival Sinsal Son Estrella Galicia

Cartel de la edición 2026 del Festival Sinsal Festival Sinsal

La experiencia musical conocida como el Festival Sinsal SON Estrella Galicia regresa este mes durante el viernes 24, sábado 25 y domingo 26 con un fin de semana completo de música y experiencias en la Isla de San Simón de la Isla de Vigo.

Al igual que en ediciones anteriores, el cartel de los artistas que se presentarán en la Isla de San Simón se mantendrá secreto hasta el primer día del festival.

Paralelamente, se organizarán una serie de actividades paralelas para descubrir y disfrutar del entorno natural de la Isla de San Simón:

Sábado, 25 de julio

Illario pantasma por Xosé Lois G. Faílde

por Xosé Lois G. Faílde 1.º pase : 17:00 - 18:00 horas

: 17:00 - 18:00 horas 2.º pase: 19:15 - 20:15 horas

19:15 - 20:15 horas A illa misteriosa por Arte Garabato

por Arte Garabato 1.º pase : 16:00 horas

: 16:00 horas 2.º pase : 17:00 horas

: 17:00 horas 3.º pase: 18:00 horas

Domingo, 26 de julio

A radio natural de San Simón por Mateo Mena

por Mateo Mena De 17:00 a 18:00 horas

Festa da Sardiña de Teis

Cartel de la edición de 2026 de la Festa da Sardiña de Teis Cedida

El sábado 25 y el domingo 26 son los dos días que han sido elegidos para celebrar una nueva edición de la Festa da Sardiña de Teis, una celebración que estará protagonizada por la degustación de este producto del mar.

Sábado, 25 de julio

10:00 horas - Tirada de fuegos en la Carballeira do Monte da Guía

12:00 horas - Reparto de las sardinas y el pan de maíz de los puestos

12:30 horas - Recorrido de la Banda de Gaiteiros de Pardavila

13:30 horas - Concierto de la Banda de Gaiteiros de Pardavila

14:00 horas - Entrega de la Sardiña de Ouro

19:00 horas - Grupo Cernadura

21:30 horas - Verbena con trío Iris

Domingo, 26 de julio

11:30 horas - Reparto de las sardinas y pan de maíz

13:30 horas - Actuación de la Asoc. Folclórica Andarela

21:30 horas - Verbena con trío Vaivén

XXXII Festival Folclórico Internacional

Cartel de la edición de 2026 del Festival Folclórico Internacional Cedida

A lo largo de esta semana, la ciudad olívica celebrará una nueva edición de su Festival Folclórico Internacional.

Las primeras funciones ya dieron inicio el pasado martes 21, pero podremos seguir disfrutando de ellas hasta el viernes 24.

El escenario principal de estas actuaciones, al igual que en años anteriores, será en la emblemática Porta do Sol, donde se reunirán agrupaciones de renombre nacional e internacional.

Jueves, 23 de julio

21:30 horas - Bafa (Chile) y Señora de la Sierra (Ciudad Real, España)

Viernes, 24 de julio

20:00 horas - Gran Desfile desde el Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO) hasta Porta do Sol

desde el Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO) hasta Porta do Sol 21:00 horas - Festival de Clausura con las delegaciones de México, Italia, Ciudad Real, Serbia y Galicia (anfitriona)

Fiestas de Santiago Apóstol de Bembrive

Cartel de la edición de 2026 de las Fiestas del Apóstol de Bembrive Cedida

El día de hoy, jueves 23, dan inicio las conocidas fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol del barrio olívico de Bembrive. Se extenderán hasta el sábado 25 y serán tres jornadas llenas de música, gastronomía, actos religiosos y mucho más.

¿No sabes qué hacer este fin de semana y tienes ganas de bailar y pasarlo bien? ¡Entonces apúntate estas fiestas!

Jueves, 23 de julio

22:00 horas - Verbena con la orquesta Capitol y La Banda de Ayer

Viernes, 24 de julio

17:00 horas - Hinchables acuáticos

20:00 horas - Sesión de tardeo con DJ Robert Arrimada

22:00 horas - Verbena con la orquesta Fuego y animación de disco móvil Mega AC/DC

Sábado, 25 de julio

10:30 horas - Pasacalles del Ateneo desde el Kiosko Merendero hasta la Iglesia parroquial

11:00 horas - Misa Mayor

11:30 horas - Solemne procesión y concierto del Ateneo Musical de Bembrive

13:00 horas - Sesión vermú con Mala Herba

17:30 horas - Cucañas y fiesta de la espuma a cargo de Ludilara

22:00 horas - Verbena con la orquesta La Ocaband y disco Nexus

III Festa do Viño Galego

Cartel de la edición de 2026 de la Festa do Viño Galego Cedida

Desde el viernes 24 hasta el domingo 26 la explanada del Náutico acogerá la celebración de la tercera edición de la Festa do Viño Galego, un evento ideal para disfrutar de la riqueza enológica de Vigo mientras se disfruta de las increíbles vistas a las Islas Cíes que ofrece la zona.

La Festa do Viño Galego dispondrá de una gran selección de vinos para probar, una Zona gastro con deliciosas propuestas para maridar el vino, música en directo durante toda la jornada, sorteos y un Túnel del vino, donde se podrán degustar opciones de las 5 DO gallegas.