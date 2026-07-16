La playa aislada con aguas turquesas en una de las localidades costeras más deseadas del verano

Julio marca el inicio oficial de la temporada alta. En Galicia, municipios como Sanxenxo y O Grove, ambos en la provincia de Pontevedra, figuran entre los más demandados para esta época del año.

Precisamente en O Grove, y más concretamente en la parroquia de San Vicente do Mar, se encuentra una de las playas más tranquilas de la zona, un rincón ideal para disfrutar de un día de relax incluso en pleno mes de julio.

Tiene 100 metros de longitud y forma parte de un espacio natural protegido

No hace falta viajar al sudeste asiático o al Caribe para disfrutar de aguas de color azul turquesa: Galicia también esconde auténticos paraísos naturales como la playa de Pateiro, la protagonista de este artículo.

Pese a pasar desapercibida por muchos visitantes por su ubicación, aislada y resguardada entre Punta do Pateiro (o Pedregal) y Punta de San Vicente, esta playa destaca por su extraordinaria belleza natural.

Además, forma parte de un espacio natural protegido, integrado en la Red Natural 2000 y Lugares de Importancia Comunitaria (LIC).

La playa de Pateiro apenas tiene 100 metros de longitud y unos 15 o 35 metros de ancho, según el estado de las mareas, información relevante que conviene consultar antes de programar la visita.

Además de sus aguas tranquilas y cristalinas, Pateiro se encuentra rodeado por un entorno dunar y vegetación autóctona, lo que le confiere un carácter todavía más salvaje, y es perfecta para ver la puesta de sol.

"Playa muy pequeña y por ello, muy encantadora. Se encuentra escondida entre la vegetación; es un lugar muy agradable y tranquilo, ya que no suele haber oleaje", señala un usuario sobre este arenal.

Otro agrega: "Precioso sitio para ver las puestas de sol. Sobre todo si está despejado o con algunas nubes. Se ve muy anaranjado".

A la playa de Pateiro se puede llegar en coche, aunque hay quien prefiere darse el paseo. De hecho, desde esta zona parte una pequeña ruta de senderismo que conduce a un mirador natural con vistas a la entrada de la ría de Arousa.

Otro rincón paradisíaco en O Grove

Playa do Barreiriño Turismo Rías Baixas

En la cara norte de la península de O Grove se encuentra la playa do Barreiriño, una pequeña cala de apenas 50 metros de longitud que se encuentra totalmente resguardada.

Se trata de un rincón paradisíaco por su arena fina y aguas tranquilas de color azul turquesa. El acceso más próximo en coche se encuentra a unos 300 metros, si bien el camino a pie no presenta dificultad alguna.